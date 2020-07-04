Yunan vahşeti: Mülteciler konuyu AİHM'e taşıdı

Türkiye’nin sınır kapılarını şubatta açmasıyla birlikte Avrupa’ya geçmek isteyen mültecileri sert bir şekilde engelleyen Yunanistan’ın insanlık dışı uygulamaları, TBMM Göç ve Uyum Alt Komisyonu tarafından hazırlanan raporda toplandı. Zulme uğrayan göçmenlerin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) açacakları davalarda Ankara mazlumlara destek olacak. TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, komisyon heyetiyle ziyaret ettikleri sınır bölgesinde şahit olunan şiddet manzaralarının rapor haline getirildiğini söyledi. Yunan polisinin sığınmacılara yönelik uyguladığı şiddeti tek tek sıralayan rapor, ‘bir devletin sığınmacıları sistematik olarak öldürdüğünü’ vurguluyor. Raporda imzası bulunanlardan Göç İdaresi Genel Müdür Vekili Ramazan Seçilmiş, Yunan şiddetine yönelik Türkiye’de 25 dava açıldığını hatırlatarak “13’ünü İstanbul Barosu, 12’sini de Edirne Barosu takip ediyor. Bazı davaların AİHM süreçleri de başladı. Bu insanlara her türlü desteği vereceğiz” diye konuştu.

OYNAT 00:00 Yunan askeri Suriyeli mülteci çocuğu boğazından vurarak öldürdü Türkiye'den sınırı geçmek isteyen göçmenlere günlerdir gaz ve tazyikli su ile müdahale eden Yunanistan askerleri katliama başladı. Edirne'deki İpsala sınır kapısından Yunanistan'a geçmeye çalışan Suriyeli göçmen Ahmed Ebu Emad Yunan Sınır Güvenliği tarafından boğazından vurularak öldürüldü. O anın görüntüleri kan dondurdu. BiP'te paylaş

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DÜNYA BM, Yunanistan'ı uyardı: Mülteci kamplarını hemen boşalt