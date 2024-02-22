Milli muharip uçak KAAN'ın ilk uçuşu Fransız basınında: Türk havacılık endüstrisini seçkinler arasına taşıyor

Türkiye'nin yerli savaş uçağı KAAN beklenen ilk uçuşunu dün gerçekleştirdi. Türk Hava Kuvvetlerinin gelecekteki amiral gemisi olması da beklenen KAAN ilk uçuşunda 13 dakika havada kalırken, 2440 metre irtifaya çıkarak saatte 425 km hıza da ulaştı. Nefes kesen ve gururlandıran tarihi anlar dünya basınında da geniş bir yer bulurken Alman medyasında ise milli muharip uçak KAAN'ı ilk uçuşundan övgüyle bahsedildi. KAAN'ın tarihi bir dönüm noktası olduğuna dikkat çekilen haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan için bunun ABD'ye karşı kazanılmış bir zafer anlamına geldiğine de vurgu yapıldı.