Dünya Milli Savunma Bakanı Akar, ABDli mevkidaşı Esper ile görüştü
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Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li mevkidaşı Esper ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile görüştü. Görüşmede, Suriye ve Irak'taki güvenlik ve savunma konularıyla ilgili görüş alışverişinde bulunulduğu, ayrıca İdlib ile ilgili hem ABD hem de NATO'nun daha somut katkılarda bulunmasının öneminin de ifade edildiği öğrenildi.

Haber Merkezi AA
Esper - Akar
Esper - Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için geldiği NATO Karargahı'nda çeşitli görüşmeler de gerçekleştirdi.

Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği ile Türk Askeri Temsil Heyeti (TMR) Başkanlığını ziyaretinin ardından Bakan Akar, "Kararlı Destek Misyonundaki Çerçeve Ülkeler Toplantısı"na katıldı.

  • Akar, ABD'nin ev sahipliğinde, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile NATO'daki üst düzey sivil ve askeri yetkililerin yanı sıra İtalya, Almanya, Gürcistan, Romanya, Polonya, Norveç ve Türkiye'nin katılımıyla Afganistan konusunda gerçekleşen toplantı sonrasında ABD Savunma Bakanı Esper ile de görüştü.

Görüşmede, Suriye ve Irak'taki güvenlik ve savunma konularıyla ilgili görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

İdlib konusunda somut adımlar atılmalı

İdlib'deki gelişmelerin de ele alınacağı ana oturum öncesinde gerçekleşen görüşmede Hulusi Akar, İdlib'deki son gelişmelere yönelik ABD'li yetkililerin yaptığı açıklamalardan duyulan memnuniyeti dile getirdi. Bu bağlamda hem ABD hem de NATO'nun daha somut katkılarda bulunmasının öneminin de ifade edildiği öğrenildi.

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