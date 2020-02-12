Gündem Kalın ile Jeffrey görüştü İdlibde rejimin Türk gözlem noktalarını hedef alması kabul edilemez
POLİTİKA

Kalın ile Jeffrey görüştü: İdlib'de rejimin Türk gözlem noktalarını hedef alması kabul edilemez​

Kalın ile Jeffrey görüştü: İdlib'de rejimin Türk gözlem noktalarını hedef alması kabul edilemez

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey bir araya geldi. Görüşmede, İdlib'de rejim tarafından Türk gözlem noktalarının hedef alınmasının kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Haber Merkezi AA
İbrahim Kalın - James Jeffrey
İbrahim Kalın - James Jeffrey

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

İdlib'de yoğunlaşan krizin çözümüne ilişkin görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, rejim tarafından Türk gözlem noktalarının hedef alınmasının kabul edilemez olduğu belirtildi.

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Görüşmede, İdlib Mutabakatı çerçevesinde, Türk askerlerinin ve sivillerin korunması konusunda Türkiye'nin kararlılığı güçlü bir şekilde vurgulandı.

Mutabakatın korunmasının önemine vurgu yapılırken, yaşanan insani krizin daha da derinleşmemesi için tüm ülkelerin sorumluluklarını yerine getirmeleri gerektiği kaydedilen görüşmede, siyasi çözüm sürecinin işletilebilmesi için rejimin saldırılarının sona ermesi gerektiği belirtildi.

Anayasa Komitesi çalışmalarının hızlandırılması ile adil ve özgür bir seçim ortamının sağlanması konularında uluslararası toplumun somut desteğinin önemine işaret edilen görüşmede, İdlib'deki sivillere yönelik rejim saldırılarının artmasıyla büyük bir insani trajediye dönüşen göç dalgasının önlenmesi için diplomatik girişimlerin ivedilikle artırılması gerektiğinin altı çizildi.

Bölgedeki terör unsurları ile ayrım gözetmeksizin, mücadele konusunda Türkiye'nin kararlılığının yinelendiği görüşmede, Libya ile ilgili son gelişmeler ele alınırken, ateşkesin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve siyasi sürece geçişin önemi vurgulandı.

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