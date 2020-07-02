Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Zeytin Dalı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist yakalandı

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Ayasofya'nın statüsüne Türkiye karar verir: ABD ve Yunanistan'ın taleplerinin hukuki karşılığı yok

Danıştay'ın Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılıp açılmayacağına ilişkin vereceği karar sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada yakından takip ediliyor. Yunanistan hükümetinin Ayasofya'nın statüsü ile ilgili taleplerini TVNET canlı yayınında değerlendiren Uluslarararası Hukuk Profesörü Selami Kuran, "Bu taleplerin hiçbir hukuki mesnedi yok. Ayasofya Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları ve egemenliği içerisinde olan bir yapı" değerlendirmesinde bulundu.