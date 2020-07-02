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Dünya Milli Savunma Bakanlığı açıkladı Zeytin Dalı bölgesinde 6 PKK/YPGli terörist yakalandı
ZEYTİN DALI HAREKATI

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Zeytin Dalı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Zeytin Dalı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 6 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığını açıkladı.

Haber Merkezi AA
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Güvenlik güçlerimiz, terör örgütlerine darbe üstüne darbe vuruyor.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 6 PKK/YPG'li terörist, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı" ifadelerine yer verildi.

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