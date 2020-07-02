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VAN

Son dakika haberleri... Gri listeye 3 çizik birden: Van'da PKK'ya ağır darbe vuruldu

Listeye 3 çizik birden: Van'da etkisiz hale getirilen 3 teröristin gri listede arandığı belirlendi

Van'ın Gürpınar kırsalında etkisiz hale getirilen 3 teröristin 2015-2018'deki birçok kanlı eylemin faili olduğu ve gri listede arandığı belirlendi.

Haber Merkezi İHA
Güvenlik güçlerimiz, terör örgütlerine yönelik operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor.
Güvenlik güçlerimiz, terör örgütlerine yönelik operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor.

İç güvenlik operasyonları kapsamında 29 Haziran Pazartesi günü Van’ın Gürpınar ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando birlikleri ile gerçekleştirilen J-SİHA destekli operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Etkisiz hale getirilen teröristlerin terörden arananlarda 500 bin TL’ye kadar ödülle gri listede yer alan sözde Van eyaleti, Başkale ve Masiro gücünde faaliyet gösteren "Welat Malazgirt" kod adlı Fırat Göre, "Azat" kod adlı Tahsin Genez ve "Kendal" kod adlı İlyas Duran olduğu tespit edildi.

PKK'ya son darbe Van'da indirildi: 3 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
PKK'ya son darbe Van'da indirildi: 3 terörist etkisiz hale getirildi
  • Ölü olarak ele geçirilen teröristlerin 2017 yılı ağustos ayında Van’da Başkale Jandarma Komando Tabur Komutanlığına yapılan saldırının, 12 Haziran 2017 tarihinde Başkale-Yolmaçayır Mahallesi Mengen Tepe bölgesinde Sinan Şener isimli çobanın öldürülmesinin, 3 Temmuz 2017 tarihinde Başkale-Gedikbaşı Mahallesi Boğaz mevkiinde Van-Hakkari karayolu üzerinde mayın araması yapan güvenlik güçlerine yönelik roketatarlı saldırının, 9 Kasım 2016 tarihinde Başkale Eşmepınar bölgesinde güvenlik korucularına yapılan eylem sonucu 3 güvenlik korucusunun ve bir sivilin şehit edilmesinin, 2016 yılında Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi sınırları içerisinde yol kesmeyi müteakip bir güvenlik korucusunun şehit edilmesi ve 2 güvenlik korucusunun yaralanmasının, 2016 yılında Başkale ilçesi Yavuzlar Mahallesi sınırları içerisinde bir araca yönelik olarak gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 3 güvenlik korucusu ve bir sivilin şehit edilmesinin yanı sıra birçok eylemin de faillerinden olduğu belirlendi.

Teröristlerle birlikte 2 adet M-16 piyade tüfeği, bir adet Kaleşnikof piyade tüfeği, bir adet Glock marka tabanca, 6 adet el bombası ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı: Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
İçişleri Bakanlığı: Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

Kandil'de öldürülen terörist Mazlum Tekdağ'ın mektubunu HDP'li Kışanak TBMM'de okumuştu
OYNAT 01:34
Kandil'de öldürülen terörist Mazlum Tekdağ'ın mektubunu HDP'li Kışanak TBMM'de okumuştu
Kapatılan BDP'nin eski eş başkanı Gülten Kışanak, 2012 yılında TBMM'deki grup toplantısında terörist Mazlum Tekdağ'ın mektubunu gözyaşları içinde okumuştu. O PKK'lı, düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.


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