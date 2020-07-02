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Dünya Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 2 terörist etkisiz hale getirildi
BARIŞ PINARI HAREKATI

Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 2 terörist etkisiz hale getirildi​ - Son dakika

Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde komandoların bir sızma girişimini daha önleyerek 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

Haber Merkezi DHA
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Güvenlik güçlerimiz, terör örgütlerine ağır darbeler vuruyor.

Milli Savunma Bakanlığının, Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir sızma girişimini daha önleyerek 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

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