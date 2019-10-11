Dünya Milli Savunma Bakanlığından Kamışlı ve Derik açıklaması Akıl sınırını zorluyor
BARIŞ PINARI HAREKATI

Milli Savunma Bakanlığından Kamışlı ve Derik açıklaması: Akıl sınırını zorluyor

Milli Savunma Bakanlığından Kamışlı ve Derik açıklaması: Akıl sınırını zorluyor

Milli Savunma Bakanlıığı, "Bebek katili PKK/PYD-YPG’li teröristlerin, Türk Silahlı Kuvvetlerince Kamışlı ve Derik’teki sivil halkın hedef alındığına dair yalan haberleri akıl sınırlarını zorluyor. Bu bölgelerde TSK’ya ait hiçbir operasyon unsuru bulunmamaktadır "denildi.

Haber Merkezi AA
Milli Savunma Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bebek katili PKK/PYD-YPG’li teröristlerin, Türk Silahlı Kuvvetlerince Kamışlı ve Derik’teki sivil halkın hedef alındığına dair yalan haberleri akıl sınırlarını zorluyor. Bu bölgelerde TSK’ya ait hiçbir operasyon unsuru bulunmamaktadır" ifadeleri kullandı.

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