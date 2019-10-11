Milli Savunma Bakanlığından Kamışlı ve Derik açıklaması: Akıl sınırını zorluyor

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Üniversiteye girişte 3 bölüme 'başarı sırası' düzenlemesi: Hukuk fakültelerine alım şartları değişti

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "YÖK Genel Kurulunca, hukuk fakülteleri için 190 bin olan başarı sırası şartının 125 bin olarak yenilenmesine karar verildi. Gelecek yıldan itibaren hukuk fakültelerine alımlar bu şarta göre yapılacak" dedi.