Mısır Dışişleri Bakanı Şukri'den Türkiye açıklaması: Gerginliğin azaltılması bölge halkına olumlu yansıyacak

Samih Şukri
Türkiye ile hem ikili hem de bölgesel olarak ele alınması gereken alanları belirlediklerini kaydeden Şukri, Türkiye ile Yunanistan arasında oluşan olumlu atmosfer hakkında da konuştu.
Şukri, Türkiye ile Yunanistan ilişkilerinin her iki tarafın çıkarlarını adil bir şekilde destekleyebilecek ve tatmin edebilecek bir sonucun tüm bölge ülkeleri için potansiyel faydalar sağlayabileceğini ve işbirliğini artırarak ticaret ve yatırım alanlarını genişleteceğini ifade etti.
Şukri, gerginliğin, bölgenin istikrarı, Filistin ve İsrail halkının refahı için çok tehlikeli olduğunu dile getirerek, tüm tarafları ikna edebilmek için her şeyi yaptıklarını ifade etti.