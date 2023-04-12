Mısır Dışişleri Bakanı Şukri'den Türkiye açıklaması: Gerginliğin azaltılması bölge halkına olumlu yansıyacak

"Hem Türkiye tarafında hem de bizim tarafımızda gerilimi düşürme arzusu olduğunu gördüğümüz için bir süreç başlattık. Gerginliğin azaltılması ve daha geniş bir sükunetin sağlanması için bu gidişat bölgenin çıkarınadır ki bu da bölge halkına olumlu yansıyacaktır."