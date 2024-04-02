Mısır İsrail'in Gazze'ye saldırısında yardım görevlilerinin öldürülmesini kınadı

"İsrail'in tüm uluslararası yasa ve normları kasıtlı olarak ihlal etmeye devam etmesi, Gazze Şeridi'ndeki kötü olan insani koşulların daha da kötüleşmesine yol açacaktır. Bu da ihlallere karşı kararlı ve etkili bir duruş sergileyemeyen uluslararası toplum için utanç kaynağı olacaktır."