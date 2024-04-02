|
Dünya

Mısır İsrail'in Gazze'ye saldırısında yardım görevlilerinin öldürülmesini kınadı

Mısır, İsrail'in saldırısında Gazze'de insani yardım çalışmaları yapan ABD merkezli uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen (WCK) çalışanlarının öldürülmesini kınadı.

14:08 - 2/04/2024 Salı
AA
WCK'nin Gazze'de İsrail'in saldırısında 7 çalışanının öldü.
WCK'nin Gazze'de İsrail'in saldırısında 7 çalışanının öldü.

Merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan WCK'nin Gazze'de İsrail'in saldırısında 7 çalışanının öldüğünü duyurmasının ardından Mısır Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Mısır, İsrail'in devam eden ihlallerini ve Gazze Şeridi'ndeki kötü insani koşullarla mücadelede hayati ve önemli bir rol oynayan insani yardım alanında çalışan kuruluşları hedef almasını kesin bir şekilde reddediyor ve kınıyor." ifadelerine yer verildi.

"İsrail'in Gazze Şeridi'ne güvenli ve sürdürülebilir şekilde insani yardım girişinin sağlanması çağrısında bulunan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını uygulaması" talebinin yinelendiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İsrail'in tüm uluslararası yasa ve normları kasıtlı olarak ihlal etmeye devam etmesi, Gazze Şeridi'ndeki kötü olan insani koşulların daha da kötüleşmesine yol açacaktır. Bu da ihlallere karşı kararlı ve etkili bir duruş sergileyemeyen uluslararası toplum için utanç kaynağı olacaktır."

Açıklamada, "Filistinlilerin insan haklarına yönelik bu sistematik ve kasıtlı ihlallerin sorumlularının hesap vermesi için acil ve ciddi bir soruşturma başlatılması" çağrısında bulunuldu.

Uluslararası yardım çalışanlarına saldırı

ABD merkezli uluslararası yardım kuruluşu WCK, Gazze'de İsrail'in dünkü saldırısında 7 çalışanının öldüğünü bildirmişti.

Hayatını kaybeden çalışanların Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD-Kanada ve Filistin uyruklu oldukları belirtilen açıklamada, ekibin saldırı sırasında çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araç içerisinde bulunduğu kaydedilmişti.

Açıklamada, "Bu, bir trajedi. İnsani yardım çalışanları ve siviller asla ve asla hedef olmamalı." ifadesi kullanılmıştı.

İsrail ordusu olayın ardından "Ordu, bu trajik olayın koşullarını anlamak için en üst düzeyde kapsamlı inceleme yürütüyor." açıklamasını yapmıştı.

İsrail'in Gazze'ye saldırısında uluslararası yardım kuruluşunun Batı uyruklu 7 çalışanı öldürüldü

Terör devleti İsrail'in Gazze'deki Deyr el-Belah'ta düzenlediği saldırıda uluslararası yardım kuruluşunun Batı uyruklu 7 çalışanı ve bir Filistinli hayatını kaybetti. Merkezi Washington'da bulunan yardım kuruluşu Dünya Merkezi Mutfağı (WCK) tarafından yapılan açıklamada, saldırı teyit edildi. Yaşamını yitiren çalışanların Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD-Kanada ve Filistin uyruklu oldukları aktarılan açıklamada, ekibin saldırı sırasında çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araç içerisinde bulunduğu kaydedildi. Açıklamada, İsrail ordusu ile koordine içerisinde hareket edilmesine rağmen 100 ton gıda yardımı bıraktığı ambardan ayrıldıktan sonra hedef alındığı ifade edildi. Kuruluş Gazze'deki çalışmalarına son verdi.

#Gazze
#İsrail
#Mısır
#World Central Kitchen
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kadir gecesi yaklaşıyor! 2024 Kadir gecesi ne zaman, Ramazan'ın kaçıncı günü?