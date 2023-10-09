Mısır istihbaratının operasyon öncesi işgalci İsrail'i uyardığı ortaya çıktı: Kulak asmamışlar

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Hamas'ın başlattığı Aksa Tufanı operasyonu ile büyük bir şoka uğrayan İsrail, ağır kayıplar vererek işgal ettikleri bölgelerden çekilmeye başladı.
ABD merkezli haber ajansı Associated Press'e (AP) göre, isminin gizli kalmasını isteyen Mısırlı bir istihbarat yetkilisi, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e başlatılan operasyon için İsrail'i önceden uyardıklarını söyledi.
"Durum patlama noktasına geldi"
İsrail basınında, Filistinli silahlı grupların abluka altındaki Gazze Şeridi'nden düzenlediği ortak saldırıda ordu, güvenlik ve istihbarat teşkilatlarının büyük zafiyet gösterdiği eleştirileri yer almıştı.