Dünya Mısır-Türkiye arasındaki ilişki Yunanistanı korkuttu Yunan bakan soluğu Kahirede aldı
ORTADOĞU

Mısır-Türkiye arasındaki ilişki Yunanistan'ı korkuttu: Yunan bakan soluğu Kahire'de aldı

Mısır hükümetinin hidrokarbon arama faaliyetlerinde Türkiye’nin kıta sahanlığı sınırlarını kabul etmesi ve boru hattı projesi güzergâhından Rum kesimini çıkarma önerisinin ardından Yunanistan'ı korku saldı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Mısır’ın başkenti Kahire'ye gitti.

Haber Merkezi DHA
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Mısır’ın başkenti Kahire'ye gitti.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Mısır’ın başkenti Kahire'ye gitti.

Mısır hükümetinin hidrokarbon arama faaliyetlerinde Türkiye’nin kıta sahanlığı sınırlarını kabul etmesi ve boru hattı projesi güzergâhından Rum kesimini çıkarma önerisinin ardından Yunanistan'ı korku saldı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, soluğu Mısır’ın başkenti Kahire’de aldı.
Mısır’ın Doğu Akdeniz’deki son hamleleri ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Ankara-Kahire ilişkileriyle ilgili verdiği ılımlı mesaj Yunanistan’ı korkuttu. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, soluğu Mısır’ın başkenti Kahire’de aldı. Yunan bakan Mısırlı mevkidaşı Samih Sükri ile görüştü. Yaklaşık iki buçuk saat süren görüşmede, Mısır hükümetinin hidrokarbon arama faaliyetlerinde Türkiye’nin kıta sahanlığı sınırlarını kabul etmesi ve boru hattı projesi güzergâhından Rum kesimini çıkarma önerisinin ele alındığı ifade edildi. İkilinin görüşmesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun “Mısır ile anlaşma yapabiliriz” mesajının da ele alındığı ifade edildi.
MISIR’DAN HİDROKARBON İHALESİ
Öte yandan, Mısır, Akdeniz'de 24 parselde hidrokarbon ihalesine çıktı. Bu ihalede, 18 numaralı parselin bulunduğu bölgeyi, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'e bildirdiği kıta sahanlığı sınırlarını dikkate alarak belirledi.

DENDİAS, KAHİRE’DEN RUM KESİMİ’NE GEÇECEK
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias’ın Kahire dönüşü Kıbrıs Rum kesimine uğrayarak mevkidaşı Nikos Hristodulidis ile bir araya gelecek. Yunan medyası Kahire’deki kritik görüşmenin ardından “Dendias, Kahire’den iyi niyet jestinde bulunarak, ihale ile ilgili haritayı değiştirmesini isteyecek” diye yazdı.

Bakan Çavuşoğlu: Mısır'ın kıta sahanlığımıza saygı göstermesi olumlu bir adım
GÜNDEM
Bakan Çavuşoğlu: Mısır'ın kıta sahanlığımıza saygı göstermesi olumlu bir adım

Yunan basını Mısır'ın "Türkiye ile anlaşmaya açık kapı bıraktığını" yazdı
DÜNYA
Yunan basını Mısır'ın "Türkiye ile anlaşmaya açık kapı bıraktığını" yazdı
Abone Ol Google News
Yaz tatili için tarih belli oldu

Yaz tatili için
tarih belli oldu

​Bakan Selçuk, merak edilen soruları cevapladı.
Fenerbahçe deplasmanda kendine geldi

Fenerbahçe
deplasmanda kendine geldi

F.Bahçe, Konyaspor'u mağlup etti ve zirve takibine devam etti.
Rasim Öztekin hayatını kaybetti

Rasim Öztekin
hayatını kaybetti

​Geçirdiği kalp krizi sonrası tedavi görüyordu.
Trabzon'da <br>fırtına dindi

Trabzon'da
fırtına dindi

Bordo mavililer sahasında üst üste ikinci kaybını yaşadı.
Vaka sayılarında <br>korkutan sıçrama

Vaka sayılarında
korkutan sıçrama

​Sağlık Bakanlığı korkutan tabloyu açıkladı.

PSG-Başakşehir maçında yaşanan olay karara bağlandı.
Skandalın arkasından FETÖ çıktı

Skandalın arkasından FETÖ çıktı

​Görüntüleri alınan FETÖ'cü FBI sığındı.

Peçe referandumu

Peçe referandumu

İsviçre, Müslüman toplumuna tahammül edemiyor.

Caddeler tıklım tıklım

Caddeler tıklım tıklım

​'Kırmızı' Konya'da bahar havası koronavirüsü unutturdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'nde konuşuyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.