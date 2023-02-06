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Mısır ve Arap Birliğinden Türkiye'ye taziye mesajı

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ve Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na taziyelerini iletti.

21:57 . 6/02/2023 Pazartesi
AA
Ahmed Ebu Gayt

Ahmed Ebu Gayt

Mısır
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd, yaptığı yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Şükri'nin Türk mevkidaşı Çavuşoğlu ile telefonda görüştüğünü belirtti.

Şükri'nin Türkiye'de meydana gelen korkunç depremde hayatını kaybedenler için taziye ve yaralılara acil şifa dileklerinde bulunduğunu aktaran Ebu Zeyd, "Şükri, görüşmede Mısır'ın Türk devleti ve kardeş Türk halkıyla dayanışması kapsamında acil yardım gönderme kararı aldığını belirtti." ifadesini kullandı.

Şükri'nin deprem bölgelerinde devam eden arama kurtarma çalışmalarının başarılı olması temennisinde bulunduğunu kaydeden Ebu Zeyd, Çavuşoğlu'nun da Mısır'dan gelen dayanışma mesajı için Şükri'ye teşekkür ettiğini aktardı.

Öte yandan Arap Birliğinden yapılan açıklamaya göre, Genel Sekreter Ebu Gayt, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için Türkiye ve Suriye dışişleri bakanlarına taziye mesajını iletti.

Türkiye ve Suriye halklarıyla dayanışma içinde olunduğunu vurgulayan Ebu Gayt, depremlerde hayatını kaybedenler için taziye ve yaralılara acil şifa dileklerinde bulundu.



#Arap Birliği
#DEPREM
#Mısır
28 dakika önce
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Mısır ve Arap Birliğinden Türkiye'ye taziye mesajı
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