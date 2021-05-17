Dünya Mısır yönetimi Gazzeye insani yardım malzemesi gönderiyor
ORTADOĞU

Mısır yönetimi Gazze’ye insani yardım malzemesi gönderiyor

Mısır’ın Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler için hazırladığı insani yardım malzemelerini taşıyan konvoy Refah Sınır Kapısı’na doğru hareket etti. Yardım konvoyunun Gazze'ye ne zaman ulaşacağı ve yardım malzemelerinin içeriği hakkında detaylı bilgi verilmedi.

Haber Merkezi AA
Mısır yönetimi Gazze’ye insani yardım malzemesi gönderiyor
Arşiv

Mısır resmi ajansı MENA'nın haberinde, söz konusu yardımların Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin talimatı doğrultusunda Gazze'deki Filistinliler ile koordinasyon çerçevesinde gönderildiği ifade edildi.

Haberde, Refah Sınır Kapısı'na doğru yola çıkan yardım konvoyunun Gazze'ye ne zaman ulaşacağı ve yardım malzemelerinin içeriği hakkında detaylı bilgi verilmedi.

Tablo ağırlaşıyor

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana hava ve karadan vurmaya devam ettiği abluka altındaki Gazze Şeridi'nde tablo giderek ağırlaşıyor.

İsrail saldırılarında şu ana kadar 58’i çocuk, 34’ü kadın olmak üzere 197 kişi hayatını kaybetti, 1235 kişi yaralandı, onlarca bina ise tamamen yıkıldı veya kullanılamaz hale geldi.

BM Güvenlik Konseyinde ABD engeli: Üçüncü toplantıda da somut adım atılmadı
DÜNYA
BM Güvenlik Konseyinde ABD engeli: Üçüncü toplantıda da somut adım atılmadı

İHH'den İsrail saldırıları sebebiyle evlerini terk eden Gazzelilere yardım
DÜNYA
İHH'den İsrail saldırıları sebebiyle evlerini terk eden Gazzelilere yardım

ABD'den 'Filistin' açıklaması: Krize son vermek için yorulmaksızın çalışıyoruz
DÜNYA
ABD'den 'Filistin' açıklaması: Krize son vermek için yorulmaksızın çalışıyoruz
Abone Ol Google News
İsrail ırkçılıkve sömürgecilik yapıyor

'İsrail ırkçılık
ve sömürgecilik yapıyor'

Amerika'daki 'Barış İçin Yahudi Sesi' grubu Filistinlilerin yanında.
Ölüleri koyacak yer yok!

Ölüleri koyacak yer yok!

​Ganj Nehri kıyılarına gömülmüş yüzlerce ceset ortaya çıktı.
Ümit Özdağdan HDPlilere bakanlık vadeden Millet İttifakına sert sözler: Bu PKKya teslimiyettir

Filistin'de ​şehit sayısı 192'ye yükseldi.

​Liverpool kalecisi son dakikada galibiyeti getirdi.

​Sayılar her geçen gün azalıyor.

​Maç sonundaki görüntüsü tartışma çıkardı.

​Gümrük muhafaza ekiplerinden kaçamadılar.

A Milli Takım'a alınmamıştı 27 gole ulaştı.

​Sağlık Bakanlığı aşıda son durumu açıkladı.

CHP'li Veli Ağbaba, yasağı unutup aleme daldı.

Kayseri'de panik anları

Kayseri'de panik anları

Pencereden tüfekle rastgele ateş açtı, bir kişiyi yaraladı.
Ümmet bizden liderlik bekliyor

Ümmet bizden liderlik bekliyor

​Bakan Çavuşoğlu'ndan Filistin açıklaması.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Ruhani'yle görüştü.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan son dakika uyuşturucu operasyonu açıklaması
Gündem

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan son dakika uyuşturucu operasyonu açıklaması

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, gümrük muhafaza ekiplerince bugüne dek gerçekleştirilen en yüksek miktarlı 'Captagon' cinsi uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirildiğini açıkladı. Muş, Gümrük Muhafaza ekiplerince Hatay’da 6 milyon 264 bin 259 adet ile rekor sayıda “Captagon” cinsi uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu.
'Barış İçin Yahudi Sesi' grubu: İsrail ırkçılık ve sömürgecilik yapıyor
Dünya

'Barış İçin Yahudi Sesi' grubu: İsrail ırkçılık ve sömürgecilik yapıyor

Amerika'da yaşayan Yahudilerin 1996 yılında kurduğu “Barış İçin Yahudi Sesi” (Jewish Voice for Peace) grubu, fanatik Yahudiler ve İsrail askerlerinin Kudüs'ün Şeyh Cerrah mahallesinde yaşayan Filistinlileri evlerinden çıkarmasını protesto eden bir bildiri yayınladı. Dünyanın bir çok noktasında üyesi olan grubun Facebook sayfasında yayınlanan bildiri, barış yanlısı Yahudilerin İsrail'i protesto eden pankartlarla çekildikleri fotoğraflar eşliğinde yayımlandı. İsrail'i Filistinlilere karşı ırkçılık yapmak ve sömürgecilikle suçlayan grup üyelerinin evlerinde hazırladıkları pankartların birinde "Yahudiler İsrail'in Kudüs'teki Filistinlilerin evlerini çalmasını ve yıkmasını reddediyor" ifadeleri yer aldı.
ABD'den 'Filistin' açıklaması: Krize son vermek için yorulmaksızın çalışıyoruz
Dünya

ABD'den 'Filistin' açıklaması: Krize son vermek için yorulmaksızın çalışıyoruz

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, işgalci İsrail kuvvetlerinin Filistinlilere yönelik zulmü için yaptığı açıklamada, "ABD, bu krize son vermek için diplomatik kanallar üzerinden yorulmaksızın çalışıyor." dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.