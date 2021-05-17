Mısır yönetimi Gazze’ye insani yardım malzemesi gönderiyor

Dünya

'Barış İçin Yahudi Sesi' grubu: İsrail ırkçılık ve sömürgecilik yapıyor

Amerika'da yaşayan Yahudilerin 1996 yılında kurduğu “Barış İçin Yahudi Sesi” (Jewish Voice for Peace) grubu, fanatik Yahudiler ve İsrail askerlerinin Kudüs'ün Şeyh Cerrah mahallesinde yaşayan Filistinlileri evlerinden çıkarmasını protesto eden bir bildiri yayınladı. Dünyanın bir çok noktasında üyesi olan grubun Facebook sayfasında yayınlanan bildiri, barış yanlısı Yahudilerin İsrail'i protesto eden pankartlarla çekildikleri fotoğraflar eşliğinde yayımlandı. İsrail'i Filistinlilere karşı ırkçılık yapmak ve sömürgecilikle suçlayan grup üyelerinin evlerinde hazırladıkları pankartların birinde "Yahudiler İsrail'in Kudüs'teki Filistinlilerin evlerini çalmasını ve yıkmasını reddediyor" ifadeleri yer aldı.