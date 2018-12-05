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Mısır'da darbeci mahkemeden İhvan liderine müebbet hapis

Mısır'da darbeci mahkemeden İhvan liderine müebbet hapis

Mısır İhvan Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii ile yardımcısı Hayrat eş-Şatır'ın da aralarında olduğu 4 kişi müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

AA
Mısır İhvan Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii
Mısır İhvan Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii

Mısır’da mahkeme, Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii ile İhvan Rehberlik Konseyi Başkan Yardımcısı Hayrat eş-Şatır'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi hakkında müebbet (25 yıl) hapis cezası verdi.

Yargı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Kahire Ceza Mahkemesi medyada “Rehberlik Bürosu Olayları” olarak bilinen davada sanıkları, “göstericileri silahlı kişiler aracılığı ile dağıtmak için plan yapmakla” suçlayarak haklarında müebbet hapis cezası verdi.

  • Sanıkları kasten adam öldürme suçlamasıyla yargılamaktan vazgeçen mahkeme, içlerinde şehit Esma Biltaci’nin babası Muhammed el-Biltaci’nin de bulunduğu 6 sanığın beraatına hükmetti.

Beraat eden sanıklar arasında, tutuklu bulunduğu hapishanede fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede Eylül 2017’de vefat eden İhvan’ın eski lideri Muhammed Mehdi Akif’in de bulunduğu bildirildi.

Sanıkların söz konusu karara itiraz ederek kararı temyize götürebileceği belirtildi. Mısır yasalarına göre, sanıklar kararın açıklanmasından sonraki 60 gün içerisinde itiraz edebiliyor.

Darbeci mahkemelerden hukuksuz cezalar

Mısırlı bir grup eylemci demokratik seçimlerle göreve gelen Mısır’ın ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin istifası talebiyle 30 Haziran 2013 tarihinde, Kahire’nin Mukattam bölgesinde yer alan İhvan’ın Rehberlik Bürosu önünde toplanmıştı.

  • İhvan yanlıları ile Mursi karşıtı eylemciler arasında çıkan arbedede 9 kişi hayatını kaybetmiş ve 91 kişi de yaralanmıştı.

İhvan Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii Mısır’ın 8 ayrı kentinde aleyhinde açılan 40’dan fazla davadan yargılanıyor.

Hakkında kesinleşmiş üç müebbet hapis cezası bulunan Bedii, iki ayrı davada idam cezasına çarptırıldı. İdam cezalarından birisi Temyiz Mahkemesi tarafından bozuldu. Diğer idam kararı ise Temyiz Mahkemesi tarafından hala inceleniyor.

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