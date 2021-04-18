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Dünya Mısırda feci kaza Tren raydan çıktı 8 ölü 100den fazla yaralı
AFRİKA

Mısır'da feci kaza: Tren raydan çıktı 8 ölü 100'den fazla yaralı

Mısır'ın Kalyubiye kentinde trenin raydan çıkarak devrilmesi sonucunda ilk belirlemelere göre, 100'den fazla kişi yaralandı.

Haber Merkezi AA
Mısırda feci kaza: Tren raydan çıktı 8 ölü 100den fazla yaralı
Kalyubiye’deki tüm hastanelerde alarm seviyesi en üst düzeye çıkarıldı.

Mısır’ın Kalyubiye kentinde seyir halindeki yolcu treni raydan çıkarak yan yattı. Yerel basın, feci kazada ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, en az 97 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Olay yerine 58 ambulans gönderildi

Mısır Sağlık Bakanı Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü Dr. Khaled Mücahid yaptığı açıklamada, “Kazanın ardından olay yerine 58 ambulans gönderildi. Arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hastanelerde gerekli tıbbi bakımı verebilmek için Kalyubiye’deki tüm hastanelerde alarm seviyesi en üst düzeye çıkarıldı” ifadelerini kullandı.

Trenin Kahire’den El Mansoura’ya giderken Kalyubiye’de raydan çıktığı belirtildi.

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