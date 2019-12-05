Mısır'da savaş uçağı düştü: Rus yapımı uçak eğitim uçuşu sırasında düştü

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Eğitimde performans arttıran tek ülkeyiz

79 ülkenin katıldığı Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı 2018 Raporu’na göre, Türkiye 2003 ile 2018 yılları arasında okuma becerileri, matematik ve fen alanlarının her üçünde de performansını artıran tek ülke oldu. OECD ülkeleri içerisinde matematik ve fen puanlarını en çok artıran birinci ülke Türkiye oldu.