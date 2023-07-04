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Dünya

Mısır'dan 13 yıl sonra Ankara'ya büyükelçi ataması gerçekleştirildi

Türkiye ve Mısır diplomatik ilişkileri büyükelçilik seviyesine çıkardı. Mısır'dan 13 yıl sonra Ankara'ya büyükelçi ataması gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin büyükelçilik seviyesine çıkarıldığını duyururlar." ifadeleri kullanıldı.

10:08 . 4/07/2023 Salı
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Türkiye-Mısır

Türkiye-Mısır

Türkiye ve Mısır diplomatik ilişkileri büyükelçilik seviyesine çıkardı. Mısır'dan 13 yıl sonra Ankara'ya büyükelçi ataması gerçekleştirildi.


Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada,
"Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin büyükelçilik seviyesine çıkarıldığını duyururlar."
ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın detayları şu şekilde:


  • "Türkiye, Kahire Büyükelçisi olarak Büyükelçi Salih Mutlu Şen'i, Mısır ise Ankara Büyükelçisi olarak Amr Elhamamy'i aday göstermişlerdir.

  • İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin seviyesinin yükseltilmesi, iki ülke Cumhurbaşkanlarının aldığı karar uyarınca uygulamaya konulmuştur.

  • Bu adım iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden normalleşmesini hedeflemekte ve Türk ve Mısır halklarının çıkarları doğrultusunda ikili ilişkilerin geliştirilmesi amacına yönelik karşılıklı iradeyi yansıtmaktadır."


Ayrıntılar geliyor...







#Mısır
#Türkiye
#Büyükelçi
9 dakika önce
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