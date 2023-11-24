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Dünya

Mısır'dan Gazze Şeridi'ne yakıt girişinin başladığı duyurdu

Hamas ile İsrail'in vardığı "çatışmalara insani ara verilmesi mutabakatı" kapsamında Mısır’dan Gazze Şeridi'ne yakıt yüklü tırların girmeye başladığı belirtildi.

10:00 - 24/11/2023 Cuma
AA
Refah Sınır Kapısı (Foto: Arşiv)

Refah Sınır Kapısı (Foto: Arşiv)

Refah Sınır Kapısı'nın Gazze tarafındaki kaynaklar yakıt girişinin başladığını doğruladı.

Söz konusu yardım tırlarının akaryakıt ve mutfak tüplerinde kullanılmak üzere gaz taşıdıkları kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yakıt girişini engellemesiyle birçok hastane elektriksiz kaldığı için faaliyetlerini sürdürememiş, ambulanslar hizmet dışı kalmış, doktorlar cep telefonu ışığıyla cerrahi operasyonlar gerçekleştirmişti.

Gazze’deki çatışmaların ilk haftasında, bölgedeki tek elektrik santrali yakıt yetersizliği nedeniyle elektrik üretimini durdurmuştu.

Daha sonra da hastaneler, telekomünikasyon şirketleri, sağlık merkezleri, evler ve kuyudan su çıkarımı için kullanılan jeneratörleri çalıştırmak için gerekli yakıt tükenmişti.

#Gazze
#Yakıt
#Mısır
44 dakika önce
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