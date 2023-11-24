Mısır'dan Gazze Şeridi'ne yakıt girişinin başladığı duyurdu

Gazze'deki saldırılarını her geçen gün artıran İsrail'e tepkisini en güçlü şekilde gösteren İrlanda'da meydana gelen bıçaklı saldırının ardından halk sokağa indi. Göstericiler, polisle çatışarak, araçları ateşe verdi. İrlanda polisi yaptığı açıklamada, okulun dışında birden fazla küçük çocuğun dahil olduğu "ciddi olayın" meydana geldiğini kaydetti. Protestocular, birçok araca da zarar verdi. İrlanda polisi, bıçaklı saldırıyla bağlantılı bir kişinin gözaltına alındığını ve bu kişinin de ciddi yaralanmalar nedeniyle tedavi gördüğünü açıkladı.