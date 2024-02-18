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Dünya

Mısır'dan katil İsrail'e net mesaj: 'Milli güvenliğimize tehdit' diyerek duyurdu

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri, Refah'tan yerinden edilen Filistinlilerin tahliyesinin, "Mısır'ın milli güvenliğine tehdit oluşturacağı" mesajını İsrail'e ilettiklerini açıkladı.

10:20 - 18/02/2024 Pazar
Güncelleme: 10:20 - 18/02/2024 Pazar
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Samih Şükri
Samih Şükri

Mısır'ın İsrail'e, Gazze'nin sınır kenti Refah'tan yerinden edilen Filistinlilerin çıkarılmasının "milli güvenliğini tehdit edeceğini" ilettiği bildirildi.


Mısır resmi haber ajansı MENA'da yer alan habere göre, Dışişleri Bakanı Samih Şükri, 60. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında düzenlenen Orta Doğu'da barış ve istikrar konulu panelde konuştu.


Şukri, Refah'tan yerinden edilen Filistinlilerin çıkarılmasının, "Mısır'ın milli güvenliğine tehdit oluşturacağı" mesajını İsrail'e ilettiklerini söyledi.


Uluslararası toplumun, iki devletli çözüm için bir vizyon oluşturması gerektiğini vurgulayan Şukri, bu konuda ciddi ve etkin adımlar atılmamasını eleştirdi.



Öte yandan Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde, Filistinlerin Mısır'a her ne şekilde olursa olsun tehcir edilmesine karşı olduğunu vurguladı.

Tampon bölge inşa edildiği iddia edilmişti


The Wall Street Journal gazetesinin 15 Şubat'taki haberinde ise Kahire'nin, Gazze sınırı yakınlarında 20 kilometrekarelik bir alanda etrafı duvarlarla çevrili ve 100 bin kişinin barınabileceği bir tampon bölge inşa ettiği kaydedilmişti.


Mısır Basın Enformasyon Kurumu Başkanı Ziya Raşvan, dün sosyal medyada yer alan iddiaların ardından Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin tehcir edilmesine karşı olduğunu yineleyerek, sınıra Filistinlilerin barınması için tampon bölge oluşturulduğu yönündeki iddiaları yalanlamıştı.




#Mısır
#İsrail
#Refah
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