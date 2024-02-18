Mısır'dan katil İsrail'e net mesaj: 'Milli güvenliğimize tehdit' diyerek duyurdu

Öte yandan Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde, Filistinlerin Mısır'a her ne şekilde olursa olsun tehcir edilmesine karşı olduğunu vurguladı.