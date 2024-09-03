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Mısır'dan katil Netanyahu'nun Philadelphi Koridoru açıklamasına tepki: Tüm iddiaları reddediyoruz

Terör devleti İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün yaptığı konuşmada Philadelphi Koridoru'ndan çekilmeyeceklerini ifade etmiş ve Hamas Hareketi'nin silahlanmasının Mısır sınırı üzerinden gerçekleştiği imasında bulunmuştu. Gazze Kasabı'nın bu sözlerine tepki gösteren Mısır, Netanyahu'nun Philadelphi Koridoru'na ilişkin tüm iddialarını reddettiklerini belirtti. Yapılan açıklamada ayrıca, Netanyahu'nun Mısır'ı da gündeme getirerek İsrail kamuoyunun dikkatini başka yöne çekmeyi hedeflediğine de işaret edildi.

19:43 - 3/09/2024 Salı
AA
Mısır, Netanyahu'nun Philadelphi Koridoru'na ilişkin açıklamalarını reddetti. (Foto: Arşiv)
Mısır, Netanyahu'nun Philadelphi Koridoru'na ilişkin açıklamalarını reddetti. (Foto: Arşiv)

Mısır, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Philadelphi Koridoru'na ilişkin açıklamalarını reddettiklerini bildirdi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı açıklama yaparak, İsrailli yetkililerin Philadelphi Koridoru'na ilişkin tüm iddialarını reddettiklerini belirtti.

"Netanyahu, Mısır üzerinden dikkati dağıtıyor"

Netanyahu'nun Philadelphi Koridoru'na ilişkin açıklamalarının ABD, Mısır ve Katar tarafından yürütülen arabuluculuk çabalarını sekteye uğratmayı ve Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasını engellenmeyi amaçladığı ifade edildi.

Ayrıca, Netanyahu'nun Mısır'ı da gündeme getirerek İsrail kamuoyunun dikkatini başka yöne çekmeyi hedeflediğine işaret edildi.

Mısır Dışişleri Bakanlığının açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İsrail hükümetinin, mevcut durumu daha da kötüleştiren, saldırgan ve kışkırtıcı politikalarını meşrulaştırmayı amaçlayan bu tür açıklamalar yapmasının sonuçları var, bu durum bölgede gerginliğin daha da artmasına yol açıyor."

Mısır'ın bölgedeki önemine işaret edilen açıklamada, Kahire'nin bölgedeki barış süreci, bölgesel barış ve güvenliğin korunması ve istikrarı konusunda tarihi rolünü oynamaktaki kararlılığı vurgulandı.

Gazze Kasabı'ndan savaş çığırtkanlığı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi ile Mısır arasında bulunan Philadelphi Koridoru'nda kalma konusundaki ısrarına gerekçe olarak, Hamas Hareketi'nin silahlanmasının Mısır sınırı üzerinden gerçekleştiği imasında bulunmuştu.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu da, Netanyahu'nun, kabine toplantısında, "Philadelphi Koridoru'ndan ne 42 gün sonra ne de 42 yıl sonra çekileceğiz." dediğini belirtmişti.



#Philadelphi Koridoru
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#Netanyahu
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