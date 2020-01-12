Dünya Mısırdan Libya ateşkesine destek açıklaması
ORTADOĞU

Mısır'dan Libya ateşkesine destek açıklaması

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Rusya'nın çağrısının ardından Libya'da yürürlüğe giren ateşkesi desteklediklerini açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada 'Mısır, Libya'da ilan edilen koşulsuz ateşkesi memnuniyetle karşılıyor ve kardeş ülke Libya'da akan kanın durmasını sağlayacak herkese desteğini ifade ediyor.' denildi. Ayrıca Mısır'ın, Libya ve komşu ülkelerin birliğini ve toprak bütünlüğünü koruyan kapsamlı bir çözüme her zaman destek vereceği bilgisi paylaşıldı. Dün Libya’nın doğusundaki darbeci lider Hafter’e bağlı güçler, Türkiye ve Rusya’nın ortak ateşkes çağrısını kabul ettiğini açıklamıştı. Ateşkes Türkiye saatiyle 01.00'de resmen yürürlüğü girmişti.

Haber Merkezi AA
Darbeci Sisi
Darbeci Sisi

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türkiye ve Rusya'nın ortak çağrısı kapsamında dün Libya'da yürürlüğü giren ateşkesin desteklendiği duyuruldu.

Mısır koşulsuz ateşkesi destekliyor

Mısır bayrağı

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Mısır, Libya'da ilan edilen koşulsuz ateşkesi memnuniyetle karşılıyor ve kardeş ülke Libya'da akan kanın durmasını sağlayacak herkese desteğini ifade ediyor." denildi.

Libya'nın toprak bütünlüğü korunmalı

Gassan Selame

Berlin'de hazırlığı süren Libya konferansı kapsamındaki siyasi süreç ile Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame'nin siyaset, ekonomi ve güvenlik konularındaki çabalarına geri dönülmesinin önemine vurgu yapılan açıklamada; Mısır'ın, Libya ve komşu ülkelerin birliğini ve toprak bütünlüğünü koruyan kapsamlı bir çözüme destek verdiği ifade edildi.

Libya'da darbeci Hafter ateşkesi kabul etti
DÜNYA
Libya'da darbeci Hafter ateşkesi kabul etti

Ateşkes nasıl başlamıştı?

Recep Tayyip Erdoğan ve Vladimir Putin

Terör örgütü Hafter'in ateşkes çağrısını kabul etmeden dakikalar önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşerek, Türkiye Rusya mutabakatı gereği Libya'daki son durum hakkında fikir alışverişinde bulunmuştu.

  • İkili en son TürkAkım projesinin açılışı öncesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Haliç Kongre Merkezi’nde bir araya gelmişti. Bu görüşmede liderle Libya'da yaşanan krizle ilgili ateşkes çağrısı yapmıştı.

Hafter önce reddetmişti

Darbeci Hafter

Bu çağrıya UMH olumlu yanıt verirken Hafter yönetimi ise olumsuz görüş bildirmişti. Ancak Erdoğan ve Putin arasında yapılan telefon görüşmesinden hemen sonra Hafter'de ateşkesi kabul ettiğini bildirmiş ve gece Türkiye saatiyle 01.00 itibariyle Libya'da ateşkes başlamıştı.

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