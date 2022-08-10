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MİT bu kez Gara’da vurdu: Toplam 20 terörist öldürüldü

TSK ve MİT, terör örgütüne darbe vurmayı sürdürüyor. PKK'nın sözde Gara lojistik sorumlusu Azad Yandı'nın da arasında olduğu 7 terörist, Hakkari'de 4, Mardin Kızıltepe'de 7 ve Batman'ın Kozluk ilçesinde biri turuncu kategoride 2 terörist etkisiz hale getirildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​MİT bu kez Gara’da vurdu: Toplam 20 terörist öldürüldü
Bir günde 20 terörist etkisiz

MİT, terör örgütü PKK’nın elemanları tek tek temizlemeyi sürdürüyor. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonla, terör örgütü PKK'nın sözde Gara lojistik sorumlusu Azad Yandı'nın da arasında olduğu 7 teröristi etkisiz hale getirdi.

TURUNCU KATEGORİDE

  • Bu arada İçişleri Bakanlığı, Eren-3 operasyonları kapsamında Batman kırsalında etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin turuncu kategoride olduğunu bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Batman İl Jandarma Komutanlığınca, Kozluk ilçesinin Yanıkkaya kırsalında Jandarma İHA-SİHA destekli olarak jandarma özel harekat ve jandarma komando timlerinin katılımıyla istihbarata dayalı nokta operasyon yapıldı. Operasyonda, biri Terör Arananlar Listesi'nde "turuncu" kategoride 2 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

ÖLDÜRÜLEN 6’YA YÜKSELDİ

Eren Abluka-29 operasyonu kapsamında ise istihbarata dayalı müşterek nokta operasyonunda; 4 bölücü örgüt mensubu silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde: “Eren Abluka-29 operasyonu kapsamında, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ve Hakkari İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Merkez ilçe Yoncalı kırsalında 09 Ağustos 2022 tarihinde, P-İHA, J-SİHA ve Hava Kuvvetleri destekli olarak, PÖH, JÖH ve Jandarma Komando timlerinin katılımıyla icra edilen istihbarata dayalı müşterek nokta operasyonunda; 4 bölücü örgüt mensubu silahları ile birlikte [(2) adet M16 P.Tf., (2) Kalaşnikof] etkisiz hale getirilmiştir. Eren Abluka operasyonları kapsamında bugün Hakkari’de 4, Batman’da 2 olmak üzere toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6 olmuştur."

SIZMA GİRİŞİMİNDE BULUNDULAR

  • Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, "Suriye’nin kuzeyinden Mardin Kızıltepe hudut hattımıza saldırı ve sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." açıklamasında bulundu. Açıklamada, "Her nerede olursa olsun teröre geçit yok!" denildi.

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