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Dünya

Miting startını Teksas'tan verdi: Trump'ın seçim mesaisi başladı

ABD'de 2024 yılında yapılacak başkanlık seçimlerine hazırlanan ABD Eski Başkanı Donald Trump, ilk büyük mitingini Teksas'ta düzenledi. 2024 seçimlerini "son savaş" olarak niteleyen ve ABD Başkanı Joe Biden'ı hedef alan açıklamalarda bulunan Trump, asıl mücadele edilmesi gerekenlerin Washington'da olduğunu söyleyerek, "Ya derin devlet Amerika'yı yok eder ya da biz derin devleti." ifadesine yer verdi.

18:53 . 26/03/2023 Pazar
AA
ABD Eski Başkanı Donald Trump, 2024 başkanlık seçimleri için ilk büyük mitingine Teksas'tan başladı.

ABD Eski Başkanı Donald Trump, 2024 başkanlık seçimleri için ilk büyük mitingine Teksas'tan başladı.

ABD Eski Başkanı Donald Trump, 2024'te yapılacak başkanlık seçimleri için Teksas'ta düzenlediği ilk büyük mitingde, hakkındaki suçlamalara cevap verirken muhtemel Cumhuriyetçi rakibi Florida Valisi Ron DeSantis'e yüklendi.

Trump, Waco kentindeki ilk resmi kampanya mitinginde, 2024 seçimlerini "son savaş" olarak niteledi ve kendisine yöneltilen suçlamaların üstesinden geleceğini ifade etti.

Ahlaksız filmlerde yer alan Stormy Daniels'la ilgili kendisine yöneltilen suçlamalara değinen Trump, insanların bu iddiaları "saçma ve adaletsiz" bulduğunu söylerken soruşturmayı yürüten Adalet Bakanlığı için "Adaletsizlik Bakanlığı" yakıştırmasında bulundu.

Joe Biden'ı eleştirdi

Donald Trump, dış politikayla ilgili ifadelerinde ise Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarından ABD Başkanı Joe Biden'ı sorumlu tuttu. Çin ile başa çıkabileceğini savunan Trump, asıl mücadele edilmesi gerekenlerin Washington'da olduğunu söyleyerek, "Ya derin devlet Amerika'yı yok eder ya da biz derin devleti." ifadesine yer verdi.

Trump, yaklaşık bir buçuk saat süren konuşmasında Cumhuriyetçi oylara talip olan muhtemel rakibi DeSantis'e de yüklenerek anketlerdeki oylarının düşük olduğunu iddia etti.

Seçmenlerin Trump'tan sonra en popüler isim olarak işaret ettiği Florida Valisi DeSantis'in, gelecek aylarda Cumhuriyetçi Parti'den 2024 başkanlığına adaylığını ilan etmesi bekleniyor.



#Donald Trump
#miting
#Teksas
#2024 seçim
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