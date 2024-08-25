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MİT'ten Kamışlı'da operasyon: Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Abdülhamit Kapar etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü PKK’nın sözde sorumlularından Tekin Guyi kod adlı Abdülhamit Kapar’ın Suriye’nin Kamışlı kentinde düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 32 yıldır terör örgütü içerisinde olduğu belirtilen Kapar’ın 1992’de 26 askerin şehit olduğu 2 askerin de kaçırıldığı saldırının organizatörü olduğu ifade edildi.

12:19 - 25/08/2024 Pazar
Güncelleme: 12:56 - 25/08/2024 Pazar
AA
Terörden arananlar listesinde yeşil kategoride yer alan terörist Kapar’ın terör örgütünün sözde kurumlar genel sorumlusu olduğu öğrenildi.
Terörden arananlar listesinde yeşil kategoride yer alan terörist Kapar’ın terör örgütünün sözde kurumlar genel sorumlusu olduğu öğrenildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı, Suriye’nin Kamışlı kentinde operasyon düzenledi.Operasyonda, terör örgütü PKK’nın sözde sorumlularından Tekin Guyi kod adlı Abdülhamit Kapar etkisiz hale getirildi.



32 yıldır terör örgütü için çalışıyordu

Terörden arananlar listesinde yeşil kategoride yer alan terörist Kapar’ın terör örgütünün sözde kurumlar genel sorumlusu olduğu öğrenildi.


32 yıldır terör örgütü içerisinde olduğu belirtilen Kapar’ın 1992’de 26 askerin şehit olduğu 2 askerin de kaçırıldığı saldırının organizatörü olduğu ifade edildi.




#MİT
#PKK
#Kamışlı
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