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Dünya

Modi İslam’ın izlerini siliyor: 500 yıllık camiyi yıkıp tapınak yaptılar

Hindistan’da İslam düşmanlığını artıran Başbakan Modi’nin son provokasyonu Babür Camii’nin yerine inşa ettirdiği Ram Tapınağı’nı gösterişli törenle açmak oldu. Törene siyasetçiler ve film yıldızlarının aralarında olduğu 7 bin kişi katıldı. 1529’da inşa edilen cami 1992’de Hindu fanatiklerce yıkılmıştı.

04:00 - 23/01/2024 Salı
Güncelleme: 03:44 - 23/01/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Ayodhya kentinde 1992'de Hindu milliyetçileri tarafından yıkılan Babür Camii'nin yerine inşa edilen ve yapım sürecinde yoğun tartışmalara neden olan "Ram Janmabhoomi Mandir" tapınağını açtı. Modi, Ayodha kentinde düzenlenen törene geleneksel kıyafetleriyle katılırken aralarında siyasetçiler ve film yıldızlarının da bulunduğu yaklaşık 7 bin kişi, törende yer aldı. Tapınağın açılışı nedeniyle Ayodhya kentinin yer aldığı Uttar Pradeş eyaletinde "resmi tatil" ilan edildi. Başkent Yeni Delhi'de de devlet okulları tatil edilirken memurlara yarım gün izin verildi.

2 BIN KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Aralık 1992'de Babür İmparatorluğu döneminde inşa edilen Babri Camii'ni yıkmıştı. Caminin yıkılması, ülke çapında 2 bin civarında kişinin ölümüyle sonuçlanan ayaklanmalara neden olmuştu. Aşırılıkçı Hindular, Müslümanların, Hindu Kral Rama adına yapılan tapınağı yıktıklarını ve yerine 1529 yılında cami inşa ettiklerini öne sürüyor. Yıllar süren davaların ardından Hindistan yüksek mahkemesi, Müslümanlar ile Hindular arasında süren Babür Camisi arazisiyle ilgili davayı, 9 Kasım 2019'da sonuçlandırarak Hindular lehine karar vermişti. Kararda, arazinin tapınak inşası için mütevelli heyetine verileceği, Müslümanlara da Ayodhya'da 2 hektarlık arazi tahsis edileceği belirtilmişti.


Yıkılan caminin yerine inşa edilen tapınağı açan Hindistan Başbakanı Modi Hinduların zaferini ilan etti
Yıkılan caminin yerine inşa edilen tapınağı açan Hindistan Başbakanı Modi Hinduların zaferini ilan etti

Hindistan Başbakanı Nerandra Modi, Hindu fanatiklerin yıktığı Babür Camisi’nin yerine yapılan Ram tapınağını 8 bin özel konuğun huzurunda açtı. Tapınakta secde eden Hindistan Başbakanı Modi, Hinduların zaferini ilan etti. 1529’da dönemin Hindistan İmparatoru Babür’ün komutanı Mir Baki tarafından yapılmış olan cami 6 Aralık 1992’de, etrafında toplanan, çoğu şu an iktidardaki BJP yanlısı gönüllüler ve fanatik Hindu din adamlarından oluşan 150 bin kişilik kalabalık tarafından kazma, kürek balta ile 5 saat içerisinde yerle yeksan edilmişti. Hindistanlı ve yabancı analizler BJP’nin bu sorunu bir siyasi sıçrama tahtası olarak kullandığını ve hadise sonrasında iktidara tırmandığını savunuyorlar.


#Hindistan
#Babür Cami
#Narendra Modi
6 saat önce
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