Modi İslam’ın izlerini siliyor: 500 yıllık camiyi yıkıp tapınak yaptılar

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Ayodhya kentinde 1992'de Hindu milliyetçileri tarafından yıkılan Babür Camii'nin yerine inşa edilen ve yapım sürecinde yoğun tartışmalara neden olan "Ram Janmabhoomi Mandir" tapınağını açtı. Modi, Ayodha kentinde düzenlenen törene geleneksel kıyafetleriyle katılırken aralarında siyasetçiler ve film yıldızlarının da bulunduğu yaklaşık 7 bin kişi, törende yer aldı. Tapınağın açılışı nedeniyle Ayodhya kentinin yer aldığı Uttar Pradeş eyaletinde "resmi tatil" ilan edildi. Başkent Yeni Delhi'de de devlet okulları tatil edilirken memurlara yarım gün izin verildi.
2 BIN KİŞİ ÖLMÜŞTÜ
Aralık 1992'de Babür İmparatorluğu döneminde inşa edilen Babri Camii'ni yıkmıştı. Caminin yıkılması, ülke çapında 2 bin civarında kişinin ölümüyle sonuçlanan ayaklanmalara neden olmuştu. Aşırılıkçı Hindular, Müslümanların, Hindu Kral Rama adına yapılan tapınağı yıktıklarını ve yerine 1529 yılında cami inşa ettiklerini öne sürüyor. Yıllar süren davaların ardından Hindistan yüksek mahkemesi, Müslümanlar ile Hindular arasında süren Babür Camisi arazisiyle ilgili davayı, 9 Kasım 2019'da sonuçlandırarak Hindular lehine karar vermişti. Kararda, arazinin tapınak inşası için mütevelli heyetine verileceği, Müslümanlara da Ayodhya'da 2 hektarlık arazi tahsis edileceği belirtilmişti.