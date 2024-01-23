Modi İslam’ın izlerini siliyor: 500 yıllık camiyi yıkıp tapınak yaptılar

Hindistan Başbakanı Nerandra Modi, Hindu fanatiklerin yıktığı Babür Camisi’nin yerine yapılan Ram tapınağını 8 bin özel konuğun huzurunda açtı. Tapınakta secde eden Hindistan Başbakanı Modi, Hinduların zaferini ilan etti. 1529’da dönemin Hindistan İmparatoru Babür’ün komutanı Mir Baki tarafından yapılmış olan cami 6 Aralık 1992’de, etrafında toplanan, çoğu şu an iktidardaki BJP yanlısı gönüllüler ve fanatik Hindu din adamlarından oluşan 150 bin kişilik kalabalık tarafından kazma, kürek balta ile 5 saat içerisinde yerle yeksan edilmişti. Hindistanlı ve yabancı analizler BJP’nin bu sorunu bir siyasi sıçrama tahtası olarak kullandığını ve hadise sonrasında iktidara tırmandığını savunuyorlar.