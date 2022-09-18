Monarşi çöküyor mu: Krallık’ta ayrılık rüzgârları

Yetmiş senelik hükümranlığının ardından İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in ölümü, İngiliz Milletler Topluluğu’nun geleceğiyle ilgili tartışmaların da fitilini ateşledi. Tahta oturan Kral 3. Charles döneminde neler olacağı belirsizliğini korurken, İngiliz sömürgeleri arasında “monarşiden ayrılma” söylemleri dillendirilmeye başlandı. Charles’ı devlet başkanı olarak tanımayacaklarını ve referandum için çalışmalara başladıklarını duyuran Antigua ve Barbuda’nın ardından, Karayipler’de yer alan Bahamalar’dan da benzer bir çıkış geldi. Bahamalar’ın Başbakanı Philip Davis, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in vefatının ardından ülkesinin monarşiyle devam edip etmeyeceği tartışmalarının resmi yas dönemi bittikten sonra yapılabileceğini açıkladı.

REFERANDUM HER ZAMAN MASADA

Bahama Chronicle’ın haberine göre, Davis’in parlamentoda yaptığı konuşma, geçen hafta gazetecilere Bahamalar’ın cumhuriyete geçişi için referandumun her zaman masada olduğunu söylemesinin ardından geldi. Yas devam ederken Bahamalar’ın monarşiyle devam edip etmeyeceği konusunda konuşmanın zamanı olmadığını dile getiren Davis, gelecekte bu tür tartışmalar için yeterince zamanlarının olacağını kaydetti. İngiliz Milletler Topluluğu üyesi olan Bahamalar’da devlet başkanı, İngiliz kralı veya kraliçesidir. Kral veya Kraliçe’nin atadığı vali, ülke yönetiminden sorumludur.

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ANTİGUA VE BARBUDA REFERANDUMU DUYURDU

Elizabeth’in ölümü sonrası Antigua ve Barbuda, monarşiden ayrılacaklarını duyuran ilk ülkeler oldu. Karayipler’de bir ada ülkesi olan Antigua ve Barbuda’da Başbakan Gaston Browne İngiltere Kralı 3’ncü Charles’ın devlet başkanı olarak tanınmasına son verilmesi ve cumhuriyete geçiş için 3 sene içinde referanduma gidileceğini açıkladı. Geçen hafta İngiliz basınına demeç veren Browne, bu adımın kraliyete karşı bir saygısızlık ya da düşmanca bir tavır olmadığını, halka danışacaklarını kaydetti. Bölgede kraliyetin rolü ile ilgili tartışmalar Mart ayında Veliaht Prens Cambridge Dükü William ve Cambridge Düşesi Kate’in Beliz’in, Jamaika ve Bahamalar’ı ziyareti sonrası alevlenmişti.

AVUSTRALYA İLE YENİ ZELANDA’DA GÜNDEM AYNI

Avustralya ile Yeni Zelanda’da da gündem, benzer şekilde monarşiden ayrılıp cumhuriyet olma tartışmaları. Avustralya’da Yeşiller Partisi lideri Adam Bandt, Kraliçe’nin ölümünün ardından attığı başsağlığı tweetinde Avustralya’nın ilerlemesi ve cumhuriyete geçiş yapması gerektiğini vurguladı. Yeni Zelanda’da ise Başbakan Jacinda Ardern, ülkesinin eninde sonunda cumhuriyete geçeceğine inandığını ancak hükümetin yakın zamanda yönetim değişikliğine ilişkin plan yapmadığını söyledi. Geçtiğimiz yıl da Barbados, Britanya’dan ayrılarak cumhuriyeti ilan etmişti.

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İskoçya’da halk Brexit’ten şikayetçi

300 yıldan uzun süredir İngiltere’nin parçası olan İskoçya’da halk, 2014’te düzenlenen referandumda yüzde 45’e karşı yüzde 55 oyla bağımsızlığa hayır demişti. Ancak Brexit kararı İskoç halkı içerisinde tepkiyle karşılanmış, İskoç yönetimi, bağımsızlığı bir kez daha referanduma götürmek istediğinin sinyalini vermişti. Kraliçe’nin ölümü sonrası oluşacak otorite boşluğunda, ülkede bağımsızlık isteyenlerin sayısının artabileceği düşünülüyor.

Galler’de Kral Charles’a tören tepkisi

İngiltere’nin yeni hükümdarı olarak dün Galler’in başkenti Cardiff’e ilk ziyaretini yapan Kral 3. Charles, halkla bir araya geldiği sırada bir kişi tarafından protesto edildi. Artan enerji fiyatları nedeniyle ülkenin yeni Kralı 3. Charles’ı protesto eden vatandaş, “Biz evlerimizi ısıtmak için çabalarken, senin geçit töreninin parasını ödemek zorundayız. Vergi mükellefi sizin için 100 milyon pound ödüyor ve ne için” dedi.