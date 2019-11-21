MSB: 95 kişiden oluşan 70 aile daha Cerablus’tan Tel Abyad bölgesine geri dönmek için yola çıktı

Terör örgütü PKK/YPG’nin zulmünden kaçarak Fırat Kalkanı Harekât bölgesindeki Cerablus’a sığınan Suriyeli kardeşlerimiz gönüllü ve güvenli olarak Barış Pınarı Harekât bölgesindeki topraklarına dönmeye başladı. https://t.co/dB0XNbcZph#MSB #TSK pic.twitter.com/Vxd7NYuBqH — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 21 Kasım 2019

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekât bölgesinde huzur ve güvenin tesis edilmesiyle bölgeye geri dönüşlerin devam etmesi bekleniyor. Bu kapsamda 295 kişiden oluşan 70 aile daha Cerablus'tan Tel Abyad bölgesine geri dönmek için yola çıktı" denildi.

FOTOĞRAF 14 Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPGPKK'dan temizlenen Tel Abyad'da hayat her geçen gün daha normalleşiyor. Halkın ihtiyaçlarının giderilmesi için hemen her alanda yoğun çalışma yürütülüyor. Yıllardır doğdukları topraklardan ayrı olan Suriyeliler, bölgenin terör örgütünden arındırılmasının ardından yeniden baba ocaklarına dönmeye başladı. Ahmet el Abdullah İbrahim de doğup büyüdüğü topraklara 6 kişilik ailesiyle yeniden döndü. Vatan toprağına basmanın sevinciyle gözyaşı döken Abdullah İbrahim, evinin bulunduğu bölgeye gidince ise virane bir manzarayla karşılaştı. Geride bıraktığı evinin terör örgütü tarafından yıkıldığını gören Ahmet el Abdullah İbrahim'in sevinci, yerini hüzne bıraktı. Ahmet el Abdullah İbrahim, terör örgütünün Tel Abyad'da insanlara zülüm yaptığını söyledi. YPGPKK'nın kendilerini evlerinden ettiğini anlatan İbrahim, Barış Pınarı Harekatı sonrası ilk kez buraya geldim. Aradan 5 yıl geçti. Evimin halini görüyorsunuz, bir sivilden ne istediler, evimi ne hale getirmişler. Bunların yaptığı zulümdür, işkencedir dedi. Evlerinin kullanılamayacak durumda bulunması nedeniyle ailesiyle Tel Abyad'daki yakınlarının yanına yerleşen İbrahim, bölgenin terör örgütünden kurtulmasının kendileri için en büyük mutluluk olduğunu söyledi. İbrahim, Suriye halkının yanında olduğu için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkına büyük minnet duyduklarını dile getirerek, Yine de çok şükür canımız sağ. Evimizin durumu sıkıntı değil onarırız, yeniden yaparız ifadelerini kullandı. Ailenin 12 yaşındaki çocuğu İsmail el İbrahim ise evleri yıkılsa bile yeniden ülkelerine döndükleri için mutlu olduklarını söyledi. İbrahim ailesini evinde misafir eden Muhammed el Mustafa da yeniden akrabalarına kavuşmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Tel Abyad'ın kısa sürede eski mutlu günlerine döneceğine inandığını anlatan Mustafa, İnsanlar buradan gönderildi. Akrabalarımız da bugün topraklarına döndü, evleri olmadığı için bize yerleşti. Şükür burada durumumuz iyi, emniyetimiz sağlanıyor. Allah herkesten razı olsun. diye konuştu. . . Sevinçle karşılandılar: Tel Abyadlılar evlerine geri dönüyor Terör örgütü YPG/PKK'nın işgali nedeniyle 5 yıldır doğdukları topraklardan uzakta yaşamak zorunda kalan Ahmet el Abdullah İbrahim ve ailesi, Barış Pınarı Harekatı sayesinde döndükleri vatanlarında mutluluk ve hüznü bir arada yaşadı.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Güvenli Bölge'nin tesisi için gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekâtı ile terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Abyad ve Rasulayn'dan temizlenmesinin bölgeye geri dönüşlerin yolunu açtığı bildirildi. Terör örgütü PKK/YPG'nin Fırat'ın doğusunu işgal etmesiyle birlikte baskı ve zulme dayanamayan yaklaşık 1,5 milyon Kürt vatandaşının bölgeyi terk etmek zorunda kaldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yaklaşık 400 bin Suriyeli Kürt kardeşimiz de Türkiye’ye sığınmıştı. Barış Pınarı Harekatı’nın başarıya ulaşması ile terör örgütü PKK/YPG’nin bölgeden temizlenmesi ve alt yapı çalışmalarına hız verilmesi Suriyeli kardeşlerimizin geri dönüşünün de önünü açtı. Terör örgütü PKK/YPG’den kaçarak Fırat Kalkanı Harekât bölgesinde yer alan Cerablus’a sığınan Suriyeli kardeşlerimizden yaklaşık 200 kadarı gönüllü ve güvenli olarak kendi evlerine, topraklarına döndü. Barış Pınarı Harekât bölgesinde huzur ve güvenin tesis edilmesiyle bölgeye geri dönüşlerin devam etmesi bekleniyor. Bu kapsamda 295 kişiden oluşan 70 aile daha Cerablus’tan Tel Abyad bölgesine geri dönmek için yola çıktı."

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Terör örgütü PKK/YPG’nin zulmünden kaçarak Fırat Kalkanı Harekât bölgesindeki Cerablus’a sığınan Suriyeli kardeşlerimiz gönüllü ve güvenli olarak Barış Pınarı Harekât bölgesindeki topraklarına dönmeye başladı. https://t.co/dB0XNbcZph#MSB #TSK pic.twitter.com/Vxd7NYuBqH — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 21 Kasım 2019

Terör örgütü PKK/YPG’nin zulmünden kaçarak Fırat Kalkanı Harekât bölgesindeki Cerablus’a sığınan Suriyeli kardeşlerimiz gönüllü ve güvenli olarak Barış Pınarı Harekât bölgesindeki topraklarına dönmeye başladı. https://t.co/dB0XNbcZph#MSB #TSK pic.twitter.com/Vxd7NYuBqH — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 21 Kasım 2019

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