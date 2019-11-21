Dünya MSB 95 kişiden oluşan 70 aile daha Cerablustan Tel Abyad bölgesine geri dönmek için yola çıktı
BARIŞ PINARI HAREKATI

MSB: 95 kişiden oluşan 70 aile daha Cerablus’tan Tel Abyad bölgesine geri dönmek için yola çıktı

Milli Savunma Bakanlığı, "Barış Pınarı Harekât bölgesinde huzur ve güvenin tesis edilmesiyle bölgeye geri dönüşlerin devam etmesi bekleniyor. Bu kapsamda 295 kişiden oluşan 70 aile daha Cerablus’tan Tel Abyad bölgesine geri dönmek için yola çıktı" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi DHA
Aileler, evlerine dönmek üzere araçlara biniyor.
Aileler, evlerine dönmek üzere araçlara biniyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekât bölgesinde huzur ve güvenin tesis edilmesiyle bölgeye geri dönüşlerin devam etmesi bekleniyor. Bu kapsamda 295 kişiden oluşan 70 aile daha Cerablus'tan Tel Abyad bölgesine geri dönmek için yola çıktı" denildi.

Sevinçle karşılandılar: Tel Abyadlılar evlerine geri dönüyor
FOTOĞRAF 14
Title
Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPGPKK'dan temizlenen Tel Abyad'da hayat her geçen gün daha normalleşiyor. Halkın ihtiyaçlarının giderilmesi için hemen her alanda yoğun çalışma yürütülüyor.
Title
Yıllardır doğdukları topraklardan ayrı olan Suriyeliler, bölgenin terör örgütünden arındırılmasının ardından yeniden baba ocaklarına dönmeye başladı.
Title
Ahmet el Abdullah İbrahim de doğup büyüdüğü topraklara 6 kişilik ailesiyle yeniden döndü.
Title
Vatan toprağına basmanın sevinciyle gözyaşı döken Abdullah İbrahim, evinin bulunduğu bölgeye gidince ise virane bir manzarayla karşılaştı.
Title
Geride bıraktığı evinin terör örgütü tarafından yıkıldığını gören Ahmet el Abdullah İbrahim'in sevinci, yerini hüzne bıraktı.
Title
Ahmet el Abdullah İbrahim, terör örgütünün Tel Abyad'da insanlara zülüm yaptığını söyledi.
Title
YPGPKK'nın kendilerini evlerinden ettiğini anlatan İbrahim, Barış Pınarı Harekatı sonrası ilk kez buraya geldim. Aradan 5 yıl geçti. Evimin halini görüyorsunuz, bir sivilden ne istediler, evimi ne hale getirmişler. Bunların yaptığı zulümdür, işkencedir dedi.
Title
Evlerinin kullanılamayacak durumda bulunması nedeniyle ailesiyle Tel Abyad'daki yakınlarının yanına yerleşen İbrahim, bölgenin terör örgütünden kurtulmasının kendileri için en büyük mutluluk olduğunu söyledi.
Title
İbrahim, Suriye halkının yanında olduğu için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkına büyük minnet duyduklarını dile getirerek, Yine de çok şükür canımız sağ. Evimizin durumu sıkıntı değil onarırız, yeniden yaparız ifadelerini kullandı.
Title
Ailenin 12 yaşındaki çocuğu İsmail el İbrahim ise evleri yıkılsa bile yeniden ülkelerine döndükleri için mutlu olduklarını söyledi.
Title
İbrahim ailesini evinde misafir eden Muhammed el Mustafa da yeniden akrabalarına kavuşmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.
Title
Tel Abyad'ın kısa sürede eski mutlu günlerine döneceğine inandığını anlatan Mustafa, İnsanlar buradan gönderildi. Akrabalarımız da bugün topraklarına döndü, evleri olmadığı için bize yerleşti. Şükür burada durumumuz iyi, emniyetimiz sağlanıyor. Allah herkesten razı olsun. diye konuştu.
Title
.
Title
.
Sevinçle karşılandılar: Tel Abyadlılar evlerine geri dönüyor
Terör örgütü YPG/PKK'nın işgali nedeniyle 5 yıldır doğdukları topraklardan uzakta yaşamak zorunda kalan Ahmet el Abdullah İbrahim ve ailesi, Barış Pınarı Harekatı sayesinde döndükleri vatanlarında mutluluk ve hüznü bir arada yaşadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Güvenli Bölge'nin tesisi için gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekâtı ile terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Abyad ve Rasulayn'dan temizlenmesinin bölgeye geri dönüşlerin yolunu açtığı bildirildi. Terör örgütü PKK/YPG'nin Fırat'ın doğusunu işgal etmesiyle birlikte baskı ve zulme dayanamayan yaklaşık 1,5 milyon Kürt vatandaşının bölgeyi terk etmek zorunda kaldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yaklaşık 400 bin Suriyeli Kürt kardeşimiz de Türkiye’ye sığınmıştı. Barış Pınarı Harekatı’nın başarıya ulaşması ile terör örgütü PKK/YPG’nin bölgeden temizlenmesi ve alt yapı çalışmalarına hız verilmesi Suriyeli kardeşlerimizin geri dönüşünün de önünü açtı. Terör örgütü PKK/YPG’den kaçarak Fırat Kalkanı Harekât bölgesinde yer alan Cerablus’a sığınan Suriyeli kardeşlerimizden yaklaşık 200 kadarı gönüllü ve güvenli olarak kendi evlerine, topraklarına döndü. Barış Pınarı Harekât bölgesinde huzur ve güvenin tesis edilmesiyle bölgeye geri dönüşlerin devam etmesi bekleniyor. Bu kapsamda 295 kişiden oluşan 70 aile daha Cerablus’tan Tel Abyad bölgesine geri dönmek için yola çıktı."


Ayrıntılar geliyor...

18 sanığın cezası onandı

18 sanığın cezası onandı

Yargıtay, Türk Telekom baskını davasında kararını açıkladı.
Tutuklandı

Tutuklandı

​Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldırmıştı.
4635 personel alınacak

4635 personel alınacak

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk müjdeli haberi verdi.
Adalar fayı tsunami oluşturabilir

Adalar fayı tsunami oluşturabilir

​Marmara'da büyük deprem araştırması sonrası korkutan açıklama.
Korkutan deprem

Korkutan deprem

​Bölgede art arda iki deprem meydana geldi.
Alışılmışın dışında<br> kredi dayanışması gelecek

Alışılmışın dışında
kredi dayanışması gelecek

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçiler için çok önemli açıklamalar.

Pes dedirten skandal

Pes dedirten skandal

Nesli tükenmekte olan vaşağı avlayıp çite astılar.

Yarına dikkat

Yarına dikkat

​Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı.
Şah'ın ölümsüz aşkı:<br>Tac Mahal

Şah'ın ölümsüz aşkı:
Tac Mahal

Yapımında Türk mimarlar da bulunuyor.
Borsa'dan futbol kulüplerine destek

Borsa'dan futbol kulüplerine destek

​"Futbolu sadece spor olarak değerlendirmek mümkün değil."
'CHP'li ziyareti iddiası'na yalanlama

'CHP'li ziyareti iddiası'na yalanlama

​İletişim Başkanı Fahrettin Altun iddialara ilişkin konuştu.
Büyükanıt ailesine telefon

Büyükanıt ailesine telefon

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Yaşar Büyükanıt'ın yakınlarına taziyelerini iletti.
Son gün 5 Aralık

Son gün 5 Aralık

​Yeterlilik belgesi alamayan bu işi yapamayacak.
​Kanayan yara: Mülteci çocuklar

​Kanayan yara: Mülteci çocuklar

Her 2 mülteci çocuktan biri eğitim hakkından mahrum.
Sözde sözcünün yalanları ifşa oldu

Sözde sözcünün yalanları ifşa oldu

​Ermeni ailelerin Türkiye'ye teşekkür videoları terör örgütünün yalanlarını ortaya çıkardı.
Sözcü Kalın'dan kabine sonrası açıklama: Erdoğan'ın katılımıyla Londra'da dörtlü zirve
Gündem

Sözcü Kalın'dan kabine sonrası açıklama: Erdoğan'ın katılımıyla Londra'da dörtlü zirve

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Kalın, NATO Zirvesi'nin ardından Fransa, Almanya ve İngiltere liderlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dörtlü Zirve gerçekleştireceğini bildirdi.

Sözcü Kalın, Barış Pınarı Harekatı ardından mutabakat yapılan ABD ve Rusya'ya anlaşmaların gereğini yerine getirme çağrısını yineledi.


ABD'nin yasa dışı Yahudi yerleşimleri kararına da değinen Kalın, "Uluslararası hukuku ve Filistinlilerin hakkını ayaklar altına alan açıklamayı reddediyoruz" dedi.


Kalın, siyanürün satışı ile ilgili yeni bir düzenlemenin yapılacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı siyanür için adım atıyor: Siyanüre takip sistemi gelecek
Gündem

Cumhurbaşkanlığı siyanür için adım atıyor: Siyanüre takip sistemi gelecek

Son günlerde siyanür zehirlenmesi ile yaşanan ölümlerle gündeme gelen siyanür kimyasalı için Cumhurbaşkanlığı, satış ve takip sistemi getirecek. Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Erişimin, satışın kontrol altına alınması, ayrıca bir takip sisteminin kurulmasına dönük çalışma yapılacak" dedi.
Saldırı hazırlığındaki PKK'lı 5 teröriste nokta operasyonu
Gündem

Saldırı hazırlığındaki PKK'lı 5 teröriste nokta operasyonu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-3 Harekatı kapsamında Irak'ın Haftanin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen PKK'lı 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.