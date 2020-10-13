MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan bir terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan bir PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.
Huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 1 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/Tgn3fxvrz6
Huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 1 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/Tgn3fxvrz6— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 13, 2020