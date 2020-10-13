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Dünya MSB Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan bir terörist etkisiz hale getirildi
ORTADOĞU

MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan bir terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan bir PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan bir PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

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