MSB paylaştı: Arama kurtarma ekipleri ile yardım malzemelerini taşıyan uçak Libya'ya ulaştı

Libya'nın doğusundaki sel felaketinde 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 7 bin kişi ise kayıp. Sel suları şehirleri yerle bir etti. Libya medyası tarafından paylaşılan Al-Usta Caddesi'nin eski ve şimdiki görüntüsü, selin neden olduğu yıkımı gözler önüne seriyor.