MSB paylaştı: Arama kurtarma ekipleri ile yardım malzemelerini taşıyan uçak Libya'ya ulaştı

Arama-kurtarma ekipleri ile yardım malzemeleri Libya’ya ulaştırıldı.
Libya’nın doğusunda etkili olan Daniel Fırtınası’nın Derna, Bingazi, Sousse, Al-Marj ve Bayda’da yol açtığı sel felaketi etkisini sürdürüyor. Yaşanan felakete sessiz kalmayan Türkiye kısa sürede dost ve kardeş ülkeye yardım elini uzattı.
Kızılhaç açıkladı: 10 bin kişi kayıp
Şiddetli yağışların ardından meydana gelen selde, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bine yükseldi. Kızılhaç ise sel sonrasında kayıp kişilerin sayısının 10 bin ulaştığını aktardı.
Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe yaptığı açıklamada, 14 ton malzeme, ilaç, ekipman ve tıbbi personel taşıyan bir uçağın yardım için Bingazi'ye gideceğini duyurdu.
Selden çok etkilenen Derna’da sel felaketinin iki barajın çökmesinden kaynaklandığı, 30 milyon metreküpten fazla suyun şehre dağıldığı öğrenildi.
Öte yandan ülkenin batısındaki ve doğusundaki iki ayrı yönetim dün uluslararası yardım çağrısında bulunurken, 3 günlük yas ilan etmişti.