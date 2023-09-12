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Dünya

MSB paylaştı: Arama kurtarma ekipleri ile yardım malzemelerini taşıyan uçak Libya'ya ulaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Libya'da şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel faciası nedeniyle AFAD'ın arama kurtarma ekipleri ile temel yaşam malzemelerini taşıyan uçağın ulaştığını bildirdi. Son olarak Kızılhaç, selde hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bine, kayıp kişi sayısının ise 10 bine yükseldiğini duyurdu.

Pınar Görgü
13:07 . 12/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Arama-kurtarma ekipleri ile yardım malzemeleri Libya’ya ulaştırıldı.

Arama-kurtarma ekipleri ile yardım malzemeleri Libya’ya ulaştırıldı.

Libya’nın doğusunda etkili olan Daniel Fırtınası’nın Derna, Bingazi, Sousse, Al-Marj ve Bayda’da yol açtığı sel felaketi etkisini sürdürüyor. Yaşanan felakete sessiz kalmayan Türkiye kısa sürede dost ve kardeş ülkeye yardım elini uzattı.


Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
“Türkiye, kasırga felaketi nedeniyle uluslararası yardım çağrısında bulunan dost ve kardeş ülke Libya’ya yardım elini uzatan ilk ülke oldu. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarla, AFAD’ın arama-kurtarma ekipleri ile yardım malzemelerini Libya’ya ulaştırdık”
bilgisi paylaşıldı.




Kızılhaç açıkladı: 10 bin kişi kayıp

Şiddetli yağışların ardından meydana gelen selde, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bine yükseldi. Kızılhaç ise sel sonrasında kayıp kişilerin sayısının 10 bin ulaştığını aktardı.


Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe yaptığı açıklamada, 14 ton malzeme, ilaç, ekipman ve tıbbi personel taşıyan bir uçağın yardım için Bingazi'ye gideceğini duyurdu.


Selden çok etkilenen Derna’da sel felaketinin iki barajın çökmesinden kaynaklandığı, 30 milyon metreküpten fazla suyun şehre dağıldığı öğrenildi.


Öte yandan ülkenin batısındaki ve doğusundaki iki ayrı yönetim dün uluslararası yardım çağrısında bulunurken, 3 günlük yas ilan etmişti.



#Libya
#AFAD
#Milli Savunma Bakanlığı
#sel
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