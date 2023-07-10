MSB: PKK'nın sözde Zap eyalet sorumlularından Ferit Yüksel etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu, iki askerin şehit olduğunu bildirdi. Acı haber sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı paylaşımda “Şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimiz Hasan Taş ve Furkan Günergök’e Allah'tan rahmet; ailelerine, Kahraman Ordumuza ve Milletimize başsağlığı diliyorum” dedi.