MSB: Saldırı hazırlığındaki dokuz terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmıyor, kalmayacak! Kahraman Komandolarımız; Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 9 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz!" denildi.
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmıyor, kalmayacak!
Kahraman Komandolarımız; Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 9 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz!#MSB pic.twitter.com/TPF4UNa721
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmıyor, kalmayacak!
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