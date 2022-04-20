MSB: Saldırı hazırlığındaki dokuz terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Kilit Operasyonu'ndan ilk görüntüler: Hedefler tek tek imha edildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik karadan ve havadan Pençe Kilit Operasyonu'nun başlatıldığını açıkladı. Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından operasyona ilişkin görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde hedeflerin nokta atışı vurulduğu anlar yer aldı. ATAK helikopterleri, İHA ve SİHA'larla desteklenen operasyona komandolar ve bordo bereliler de katıldı.