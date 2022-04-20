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Dünya MSB Saldırı hazırlığındaki dokuz terörist etkisiz hale getirildi
ORTADOĞU

MSB: Saldırı hazırlığındaki dokuz terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 9 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Haber Merkezi DHA
MSB: Saldırı hazırlığındaki dokuz terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmıyor, kalmayacak! Kahraman Komandolarımız; Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 9 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz!" denildi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik karadan ve havadan Pençe Kilit Operasyonu'nun başlatıldığını açıkladı. Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından operasyona ilişkin görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde hedeflerin nokta atışı vurulduğu anlar yer aldı. ATAK helikopterleri, İHA ve SİHA'larla desteklenen operasyona komandolar ve bordo bereliler de katıldı.

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