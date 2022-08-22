MSB: Tahıl sevkiyatında iki gemi daha yola çıktı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatı Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin kontrolünde planlandığı gibi devam ediyor. Bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 2 gemi daha sevkiyat için hareket etti" denildi.
Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatı Müşterek Koordinasyon Merkezinin kontrolünde planlandığı gibi devam ediyor.
Bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 2 gemi daha sevkiyat için hareket etti.#MSB
Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatı Müşterek Koordinasyon Merkezinin kontrolünde planlandığı gibi devam ediyor.