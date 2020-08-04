MSB, TurAz Kartalı Tatbikatı'ndan görüntüler paylaştı: Kükreyen aslanlarız, deviz, ateşiz, kanız

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabından paylaşılan videoda, Türk ve Azerbaycan silahlı kuvvetlerine ait tankların manevralarıyla askerlerin drone ile çekilen görüntüleri yer aldı.
Azerbaycan'da gerçekleştirilen "TurkAz Kartalı Tatbikatı" hız kesmeden devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabı üzerinden, icra edilen tatbikatla ilgili yeni görüntüler yayınladı.
Azerbaycan'da gerçekleştirilen "TurkAz Kartalı Tatbikatı" hız kesmeden devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabı üzerinden, icra edilen tatbikatla ilgili yeni görüntüler yayınladı.— Yeni Şafak (@yenisafak) August 4, 2020
Azerbaycan'da gerçekleştirilen "TurkAz Kartalı Tatbikatı" hız kesmeden devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabı üzerinden, icra edilen tatbikatla ilgili yeni görüntüler yayınladı.
Azerbaycan'da gerçekleştirilen "TurkAz Kartalı Tatbikatı" hız kesmeden devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabı üzerinden, icra edilen tatbikatla ilgili yeni görüntüler yayınladı.— Yeni Şafak (@yenisafak) August 4, 2020
Azerbaycan'da icra edilen tatbikatın planlandığı gibi başarıyla devam ettiği belirtilen paylaşımda, "Yürüyen birer dağız, coşkun seliz, tufanız. Kükreyen aslanlarız, deviz, ateşiz, kanız" ifadelerine yer verildi.