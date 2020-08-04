Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya MSB, TurAz Kartalı Tatbikatından görüntüler paylaştı Kükreyen aslanlarız, deviz, ateşiz, kanız
ASYA

MSB, TurAz Kartalı Tatbikatı'ndan görüntüler paylaştı: Kükreyen aslanlarız, deviz, ateşiz, kanız

Türk ve Azerbaycan silahlı kuvvetlerince gerçekleştirilen TurAz Kartalı Tatbikatı deva ediyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TurAz Kartalı Tatbikatı'ndan görüntülerin yer aldığı yeni bir video paylaştı. Paylaşımda, "Yürüyen birer dağız, coşkun seliz, tufanız. Kükreyen aslanlarız, deviz, ateşiz, kanız" denildi.

Haber Merkezi AA
Videoda Türk ve Azerbaycan silahlı kuvvetlerine ait tankların manevralarıyla askerlerin drone ile çekilen görüntüleri yer aldı.
Videoda Türk ve Azerbaycan silahlı kuvvetlerine ait tankların manevralarıyla askerlerin drone ile çekilen görüntüleri yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabından paylaşılan videoda, Türk ve Azerbaycan silahlı kuvvetlerine ait tankların manevralarıyla askerlerin drone ile çekilen görüntüleri yer aldı.

Azebaycan'dan Türkiye'ye çağrı: Ortak bir ordu kuralım
DÜNYA
Azebaycan'dan Türkiye'ye çağrı: Ortak bir ordu kuralım

Azerbaycan'da icra edilen tatbikatın planlandığı gibi başarıyla devam ettiği belirtilen paylaşımda, "Yürüyen birer dağız, coşkun seliz, tufanız. Kükreyen aslanlarız, deviz, ateşiz, kanız" ifadelerine yer verildi.


Türkiye-Azerbaycan tatbikatının stratejik anlamı
HAYAT
Türkiye-Azerbaycan tatbikatının stratejik anlamı

Azerbaycan'da gerçekleştirilen TurkAz Kartalı Tatbikatı hız kesmeden devam ediyor
OYNAT 00:00
Azerbaycan'da gerçekleştirilen TurkAz Kartalı Tatbikatı hız kesmeden devam ediyor
Azerbaycan'da gerçekleştirilen TurkAz Kartalı Tatbikatı hız kesmeden devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı twitter hesabı üzerinden gerçekleştirilen tatbikatla ilgili görüntüler yayınladı. Yayınlanan görüntülerde, ''Yürüyen birer dağız, coşkun seliz, tufanız. Kükreyen aslanlarız, deviz, ateşiz, kanız. Azerbaycan'da icra edilen #TurAz Kartalı Tatbikatı planlandığı gibi başarıyla devam ediyor'' ifadeleri kullanıldı.


Abone Ol Google News
TÜBİTAK Başkanı duyurdu

TÜBİTAK Başkanı duyurdu

Aşı çalışmasında insan deneyleri yakında başlayacak.
Fenerbahçe kilitlendi

Fenerbahçe kilitlendi

Limitlerin açıklanmasından sonra transfer operasyonları durdu.
İYİ Partili Dikbayırdan MHP lideri Bahçeli’ye yanıt: Biz zaten evimizdeyiz

Malatya'da deprem

Malatya'da deprem

İlk belirlemelere göre büyüklüğü 5.2 çevre illerden de hissedildi.

​Polis ceza kesmeye başladı..

Korona koşusu

Korona koşusu

​Ada vapurunda yer kapmak isteyenler ilginç görüntüler oluşturdu.
İntihar tezi çöktü

İntihar tezi çöktü

T​unceli'de Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili yeni gelişme.

Geri dönüyor

Geri dönüyor

Beşiktaş formasını 36 yaşında yeniden giyecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.