MSB, TurAz Kartalı Tatbikatı'ndan görüntüler paylaştı: Kükreyen aslanlarız, deviz, ateşiz, kanız

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ABD ve Çin arasındaki siyasi gerginlik Çinli öğrencilerin hayatını etkileyecek kadar keskinleşti. Öyle ki

yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ABD'de mahsur kalan Çinli öğrenciler, vatanlarıyla yaşadıkları ülke arasındaki siyasi gerginlikte, iki ülkenin de kendilerini istemediğinden şikayet etti.