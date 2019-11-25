MSB: Türk ve Rus askeri unsurlarınca onbirinci ortak kara devriyesi icra edildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Fırat'ın doğusunda Kamışlı-Derik kesiminde Türk ve Rus askeri unsurlarınca, dörder araç ve İHA'larla onbirinci ortak kara devriyesi icra edildi" denildi.

Fırat’ın doğusunda Kamışlı-Derik sektöründe Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA’larla iştirak ettiği onbirinci ortak kara devriyesi planlandığı gibi icra edildi.https://t.co/x88DJ3arrt pic.twitter.com/21M0CrgmN9 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 25, 2019