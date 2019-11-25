Dünya MSB Türk ve Rus askeri unsurlarınca onbirinci ortak kara devriyesi icra edildi
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MSB: Türk ve Rus askeri unsurlarınca onbirinci ortak kara devriyesi icra edildi

MSB: Türk ve Rus askeri unsurlarınca onbirinci ortak kara devriyesi icra edildi

Fırat'ın doğusunda Kamışlı-Derik kesiminde Türk ve Rus askeri unsurlarınca, dörder araç ve İHA'larla onbirinci ortak kara devriyesi icra edildi.

Haber Merkezi AA
Deriyeye 4'er araç katıldı.
Deriyeye 4'er araç katıldı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Fırat'ın doğusunda Kamışlı-Derik kesiminde Türk ve Rus askeri unsurlarınca, dörder araç ve İHA'larla onbirinci ortak kara devriyesi icra edildi" denildi.

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