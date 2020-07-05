MSB yetkilisinden Libya'daki Vatiyye Üssü'ne düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama

Mayıs ayından beri Libya ordusunun kontrolünde olan üs, Hafter'e destek veren savaş uçakları tarafından hedef alındı.
- Saldırıda, üssün hava savunma kapasitesini artırmak için götürülen bazı ekipmanlar zarar gördü.
Saldırının kimler tarafından düzenlendiğine dair bilgi verilmedi. Saldırıda ölen ya da yaralanan bilgisi de açıklanmadı.
"Barış ve istikrarın temini için bölgedeki faaliyetler devam etmektedir"
- Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne ait Vatiyye Hava Üssü'ne yönelik hava saldırısı sonucu bazı sistemlerde hasar meydana gelirken, Milli Savunma Bakanlığı yetkilisi, "Saldırı darbeci Hafter'in ve dış güçlerin istikrarsızlık ortamını devam ettirme iradesini göstermektedir. Bu müdahaleler devam ettikçe, darbeci Hafter'e destek açıkça sürdükçe istikrarsızlık ve çatışma ortamı beslenecektir. Barış ve istikrarın temini için bölgedeki faaliyetler devam etmektedir" dedi.