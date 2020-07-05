MSB yetkilisinden Libya'daki Vatiyye Üssü'ne düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama

Yunanistan çaresizlere oynuyor: Hafter ile MEB için anlaştı

Türkiye'nin Libya'daki adımları karşısında Doğu Akdeniz'de çaresiz kalan Yunanistan hükümeti, Hafter ile münhasır ekonomik bölge (MEB) anlaşması için masaya oturdu. Libya'nın tek meşrı temsilcisi olan Trablus yönetimine karşı daha önce iki kez 'cihat' ilan eden, ardından kendini 'ülkenin tek hakimi' olarak duyuran darbeci Hafter tarafı, Atina ile anlaştıklarını iddia etti ancak ayrıntılara yer vermedi.