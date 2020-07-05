Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya MSB yetkilisinden Libyadaki Vatiyye Üssüne düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama
ORTADOĞU

MSB yetkilisinden Libya'daki Vatiyye Üssü'ne düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama

Libya ordusunun kontrolünde bulunan Vatiyye Askeri Hava Üssü'ne darbeci Hafter destekçileri tarafından saldırı düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı yetkilisi, olaya ilişkin yaptığı açıklamada "Saldırı darbeci Hafter'in ve dış güçlerin istikrarsızlık ortamını devam ettirme iradesini göstermektedir. Bu müdahaleler devam ettikçe, darbeci Hafter'e destek açıkça sürdükçe istikrarsızlık ve çatışma ortamı beslenecektir. Barış ve istikrarın temini için bölgedeki faaliyetler devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Mayıs ayından beri Libya ordusunun kontrolünde olan üs, Hafter'e destek veren savaş uçakları tarafından hedef alındı.

  • Saldırıda, üssün hava savunma kapasitesini artırmak için götürülen bazı ekipmanlar zarar gördü.

Milli Savunma Bakanı Akar, Libya'da Mehmetçik'le bir araya geldi
GÜNDEM
Milli Savunma Bakanı Akar, Libya'da Mehmetçik'le bir araya geldi

Hafter'in saldırılarına sessiz kalan ABD'den petrol uyarısı: Wagner'i geri çekin
DÜNYA
Hafter'in saldırılarına sessiz kalan ABD'den petrol uyarısı: Wagner'i geri çekin

Saldırının kimler tarafından düzenlendiğine dair bilgi verilmedi. Saldırıda ölen ya da yaralanan bilgisi de açıklanmadı.

"Barış ve istikrarın temini için bölgedeki faaliyetler devam etmektedir"

  • Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne ait Vatiyye Hava Üssü'ne yönelik hava saldırısı sonucu bazı sistemlerde hasar meydana gelirken, Milli Savunma Bakanlığı yetkilisi, "Saldırı darbeci Hafter'in ve dış güçlerin istikrarsızlık ortamını devam ettirme iradesini göstermektedir. Bu müdahaleler devam ettikçe, darbeci Hafter'e destek açıkça sürdükçe istikrarsızlık ve çatışma ortamı beslenecektir. Barış ve istikrarın temini için bölgedeki faaliyetler devam etmektedir" dedi.
Abone Ol Google News
Telekomda ikinci gol

Telekom'da ikinci gol

Trabzonspor deplasmanda Galatasaray'ın konuğu.
Kocaelideyolcu otobüsü devrildi

Kocaeli'de
yolcu otobüsü devrildi

​İlk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.
MSB yetkilisiaçıklama yaptı

MSB yetkilisi
açıklama yaptı

​Libya'da Hafter güçleri Vatiyye Üssü'ne saldırı düzenledi.
Göğsüne tekme attı

Göğsüne tekme attı

​Galatasaray-Trabzonspor maçında yürekleri ağza getiren an.
Cüneyt Çakır'a<br>'VAR' ayarı!

Cüneyt Çakır'a
'VAR' ayarı!

​En kritik pozisyonları görmedi.
Türkiye'nin 24 saati

Türkiye'nin 24 saati

Koronavirüsten 19 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 1148.
Başörtüsü insan hakkıdır

Başörtüsü insan hakkıdır

​Brüksel'de binlerce kişi başörtüsü yasağını protesto etti.
Atina çaresizlere oynuyor

Atina çaresizlere oynuyor

Darbeci Hafter ile MEB anlaşması için masaya oturdular.
Can kaybı 6'ya yükseldi

Can kaybı 6'ya yükseldi

Sakarya Valisi: İki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.
Bir gözaltı daha

Bir gözaltı daha

Patlamaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Ağustosta açılışı yapılacak

Ağustosta açılışı yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni projenin müjdesini verdi.
Saldırı girişimi engellendi

Saldırı girişimi engellendi

2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Amerikan iç savaşı

Amerikan iç savaşı

​Teknoloji devleri Trump'a neden kazan kaldırdı?
Forvete Mandzukic

Forvete Mandzukic

​Fenerbahçe ve Galatasaray golcü oyuncunun peşinde.

​Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu dev projeyi duyurdu.

​İstanbul'da vatandaşları isyan ettiren uçuk ücretler.

​Süper Lig hakemi 6 ay maç yönetemeyecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.