Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Mültecilerin bitmeyen çilesi Yunanistandaki meydanlarda sabahlıyorlar
AVRUPA

Mültecilerin bitmeyen çilesi: Yunanistan'daki meydanlarda sabahlıyorlar

Afgan mülteci Alireza, "Moria Kampı'nda artık kalamayacağımızı söylediler. 'Atina'ya gidip işlemlerinizi orada yapacaksınız ve kimliklerinizi aldıktan sonra nereye giderseniz gidin' dediler. Ne paramız ne de kalacak yerimiz var. Kimse bizimle ilgilenmiyor" dedi.

Haber Merkezi AA
Yunanistan'da mülteciler meydanlarda sabahlıyor.
Yunanistan'da mülteciler meydanlarda sabahlıyor.

Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki Moria Kampı'nda iltica hakkını elde eden ve bu hakla ülke içi yolculuk yapabilen Afgan aileler, kamptan çıkarıldıktan sonra geldikleri başkent Atina'da Viktoria Meydanı'nda sabahlamak zorunda bırakılıyor.

  • Yunanistan'da, Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilip, mülteciler için uygulanan konaklama programlarının sona ermiş olması nedeniyle Midilli'deki Moria Kampı'ndan ''uzaklaştırıldıklarını'' söyleyen mülteciler, kalacak yerlerinin bulunmadığını anlattı.

Yunanistan'da mülteciler meydanlarda sabahlıyor.

Aralarında 4 hamile kadın ve çocukların da bulunduğu 66 mülteci, Yunan hükümetinin kendilerine konaklayacak bir yer bulmasını istiyor.

Atina'ya iki gün önce gelen Alireza, "Moria Kampı'nda artık kalamayacağımızı söylediler. 'Atina'ya gidip işlemlerinizi orada yapacaksınız ve kimliklerinizi aldıktan sonra nereye giderseniz gidin' dediler. Bizler de buraya geldik fakat ne paramız ne de kalacak yerimiz var. Kimse bizimle ilgilenmiyor" ifadesini kullandı.

Aynı meydanda kalan başka bir Afgan mülteci de ''Bunu aklım almıyor. Biz mülteciyiz. Burada bizi resmen terk ettiler. Afganistan'a geldiğinizi ve dil bilmediğinizi bir düşünün. Ve kimse size yol göstermiyor. Kendinizi nasıl hissedersiniz" diye konuştu.

Yunanistan'da mülteciler meydanlarda sabahlıyor.

"Hükümetin, ırkçı politikasının bir sonucudur"

Atina Belediye Meclisi Üyesi ve Irkçılık ve Faşist Tehdide Karşı Birlik Hareketi (KEERFA) Koordinatörü Petros Konstantinou, Atina Belediyesinin bu tablo karşısında pasif bir tutum sergilediğini vurgulayarak çözüm bulunması için yetkililere çağrıda bulundu.

  • Konstantinou, "Bu tablo, hükümetin 11 bin mülteciyi topluma entegre olmaları için gerekli koşulları sağlamadan evsiz bırakan ırkçı politikasının bir sonucudur" değerlendirmesinde bulundu.

Yunanistan'da mülteciler meydanlarda sabahlıyor.

10 bin mülteci, evlerden tahliye edilmekle tehdit ediliyor

Yunanistan'da, AB tarafından finanse edilip, mülteciler için uygulanan konaklama programlarının sona ermiş olması, iltica başvuruları olumlu sonuçlanmış çok sayıda aileyi evsiz kalma riskiyle karşı karşıya bırakıyor.

  • Yarısı başkent Atina'da olmak üzere ev ve kamplarda kalan, aldıkları maddi destek de kesilecek yaklaşık 10 bin mülteci, çeşitli programlar kapsamında kendilerine tahsis edilen evlerden tahliye edilmekle tehdit ediliyor.

KEERFA tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Hükümetin vicdansız, ırkçı politikasıyla birçok yaşlı, çocuk, engelli mülteci sokaklarda kalacak." ifadeleri kullanılmıştı.

BM'den Atina'ya göçmen uyarısı: Yasa dışı müdahalelere soruşturma başlatın
DÜNYA
BM'den Atina'ya göçmen uyarısı: Yasa dışı müdahalelere soruşturma başlatın

Birleşmiş Milletler, Yunanistan'ı uyardı: Mültecileri ölüme sürüklemekten vazgeç artık
DÜNYA
Birleşmiş Milletler, Yunanistan'ı uyardı: Mültecileri ölüme sürüklemekten vazgeç artık
Abone Ol Google News
Hafterin paralı askerleri iyi bilir

Hafter'in paralı askerleri iyi bilir

İşte ​Libya'da nokta atışı suikast yapan yerli drone'ler.
Sosyal mesafeli diplomasi

Sosyal mesafeli diplomasi

​İran Dışişleri Bakanı Zarif, Bakan Çavuşoğlu'yla görüşmeye geldi.
İngiltere onu konuşuyor

İngiltere onu konuşuyor

​Dünya basınında bugün: Patrick Hutchinson kahraman ilan edildi.

Milletin 152 <br>yıllık şefkatli eli

Milletin 152
yıllık şefkatli eli

Türk Kızılay Çanakkale ruhunu yeniden canlanıyor.
Komşuda bin lira burada ücretsiz

Komşuda bin lira burada ücretsiz

​Lüks tatili bedavaya getirmek için akın ettiler.

​Obama ve eşinin birlikte izledikleri ilk film.

Yeni Ronaldo

Yeni Ronaldo

​Türk futbolcu devleri peşine taktı.

​Bingöl'de 5.6 büyüklüğünde bir deprem daha.

​Kurallar hiçe sayıldı camilerden anonslar yapılmaya başlandı.

​Bana göre yüksek katlı bina dönemi, sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada kapandı

Kampta ortalığı birbirine kattı, yollar ayrılıyor.

Deprem sonrası 2'si 4 üzeri olmak üzere artçılar Bingöl'ü salladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.