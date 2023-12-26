Musevi suikastı sonrası İran'dan İsrail'e tehdit: Tel Aviv'i zorlu bir geri sayım bekliyor

İsrailli insan hakları örgütü B'Tselem, terör devleti İsrail'in ölüm yağdırdığı Gazze Şeridi'nde insani felaketin inanılmaz biçimde kötüleştiğine dikkati çekti. İsrail'in Filistin halkını "kasıtlı olarak aç ve susuz bıraktığı" ve Noel kutlanırken Gazze'deki Filistinlilerin "kabus gibi bir toplu cezalandırmaya" maruz bırakıldığı belirtilirken İsrail basını ise Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, Gazze'deki Filistinlilerin gönüllü olarak başka ülkelere göç ettirilmesi için çalıştığını yazdı.