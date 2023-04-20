|
Reklam
Reklam
Dünya

Musk Twitter verilerini izinsiz kullandığı iddiasıyla Microsoft’u dava edecek

Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, sahibi olduğu sosyal medya platformunun verilerini izinsiz kullanmakla suçladığı Microsoft’u dava edeceğini belirtti.

12:01 . 20/04/2023 Perşembe
AA
Elon Musk

Elon Musk

Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, sahibi olduğu sosyal medya platformunun verilerini izinsiz kullanmakla suçladığı Microsoft’u dava edeceğini belirtti.

BBC’nin haberine göre, Musk, Microsoft’un Twitter’ı kurumsal reklamcılık platformundan kaldıracağına dair, Twitter'da yaptığı paylaşıma,
“Onlar, Twitter verilerini kullanarak yasa dışı eğitim aldılar. Dava zamanı.”
ifadeleriyle yanıt verdi.

Ancak Musk, iddiasını destekleyecek bir kanıt veya herhangi bir detayı paylaşmadı.


Ayrı bir paylaşımında ise Musk, Twitter verilerini tartışmakla ilgili fikirlere açık olduğunu fakat Twitter’ın veri tabanını yağmalamanın, reklamları kaldırarak şeytanlaştırmanın ve ardından verilerini başkalarına satmanın, kazanmaya yönelik bir çözüm olmadığını belirtmişti.


Microsoft ise konuyla ilgili yöneltilen soruları cevaplamayı reddetti.


Microsoft daha önce kendi reklam platformunun 25 Nisan’dan itibaren Twitter’ı desteklemeyeceğini bildirmişti.


Bunun sonucu olarak da reklam alıcıları, Microsoft’un sosyal medya yönetim aracı vasıtasıyla Twitter hesaplarına erişemeyecekti.


#Elon Musk
#Microsoft
#Twitter
20 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.