Musk ve Bezos gibi milyarderlerin gelir vergisi ödemedikleri ortaya çıktı

Koronavirüs pandemisi döneminde servetleri büyüyen ABD'nin teknoloji devi şirketlerinin milyarder sahipleri gelir vergisi ödemiyor.

SIFIR GELİR VERGİSİ ÖDEMİŞLER!

New York merkezli kar amacı gütmeyen gazetecilik platformu ProPublica'nın araştırmasına göre, dünyanın en zenginleri listesinin başında yer alan Amazon CEO'su Jeff Bezos 2007 ve 2011'de, Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk 2018'de sıfır gelir vergisi ödemiş.

BİRÇOK CEO LİSTEYE DAHİL

Sputnik'te yer alan habere göre en zenginlerin son 15 yılda İç Gelir İdaresi Dairesi'ne (IRS) verdikleri vergi beyannamelerine dayanan haberde muazzam gelirlerine kıyasla çok az ve hatta bazen hiç vergi ödemeyen ABD'liler arasında haber sektörü devi ve eski New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg, Berkshire Hathaway CEO'su Warren Buffett, aktivist-yatırımcı Carl Icahn, Açık Toplum Vakıfları ile tanınan finans spekülatörü George Soros da yer aldı.

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ProPublica, ABD'li milyarderlerin vergi beyannamelerinde yasadışı işler çevirmediğine, ama hayır işlerine bağış yapmak, maaş gelirinden değil de yatırım gelirinden para çekmek gibi sıradan yurttaşların erişemeyeceği vergiden kaçınma stratejilerine başvurduğuna ve ABD yasalarında vergilendirilebilir gelirin tanımlanma şeklinden yararlandığına dikkat çekti.

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