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Dünya

Musk'tan Trump'a suikast açıklaması: 'Iron Man' üretmenin zamanı geldi

Elon Musk, eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişiminin ardından açıklamada bulundu. Kendisinin de iki kez canına kast edildiğini açıklayan Musk, Iron Man tarzı bir "metal zırh" üretmenin vakti geldiğini belirtti.

14:41 - 15/07/2024 Pazartesi
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Elon Musk - Donald Trump
Elon Musk - Donald Trump

SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk, eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişimi sonrası Iron Man tarzı bir "metal zırh" üretebileceğini ima etti.


Musk, sosyal medya platformu X'te güvenliğini artırması gerektiğini belirten bir kullanıcıya yanıt olarak,
"Belki de o uçan metal zırhı yapmanın zamanı gelmiştir"
diye yazdı.

Trump'ın 2024 başkanlık adaylığını desteklediğini açıklayan Musk'a, bazı X kullanıcıları tarafından güvenliğini artırması yönünde çağrılar yapıldı.



"Tehlikeli zamanlar bizi bekliyor"


Musk, "Tehlikeli zamanlar bizi bekliyor" diye konuştu ve son 8 ayda iki kişi tarafından "ayrı olaylarda" hayatına son verme girişiminde bulunulduğunu iddia etti.


Multimilyarder, herhangi bir ayrıntı paylaşmadan, "Teksas'taki Tesla genel merkezinden yaklaşık 20 dakika uzaklıkta tutuklandılar" dedi.


Ne olmuştu?


Eski ABD Başkanı Trump, Pensilvanya'da düzenlediği seçim mitingi sırasında kürsüde konuşurken, silah saldırı sonucu sağ kulağından yaralandı.


Daha sonra yanağından kanlar akarken ayağa kalktı, yumruğunu havaya kaldırdı ve meydan okurcasına "dövüş" diye bağırdı, seyirciler ise "ABD" diye bağırırken sahneden sürüklenerek indirildi ve bir araca bindirildi.


Çıkan kargaşada Gizli Servis ajanlarının "Saldırgan vuruldu" diye bağırdıkları duyuldu ve daha sonra silahlı saldırganın öldüğü doğrulandı.


Yetkililer mitinge katılan bir kişinin hayatını kaybettiğini, iki seyircinin ise ağır yaralandığını bildirdi.


#Elon Musk
#Donald Trump
#suikast
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