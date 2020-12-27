Dünya Mutasyon 7 ülkeye de sıçradı Seyahat geçmişi bulunmayan bir çiftte tespit edildi
AVRUPA

Mutasyon 7. ülkeye de sıçradı: Seyahat geçmişi bulunmayan bir çiftte tespit edildi

Kanada’nın Ontario eyaletinde 2 kişide, İngiltere’de ortaya çıkan Covid-19 mutasyonu görüldü. Yeni türün Durham bölgesinde bir çiftte tespit edildiğini ve çiftin bilinen herhangi bir seyahat geçmişi bulunmadığını söyledi.

Haber Merkezi İHA
İngiltere'de görülen mutasyona uğramış virüs nedeniyle birçok ülke İngiltere'ye uçuşlarını durdurdu.
İngiltere'de görülen mutasyona uğramış virüs nedeniyle birçok ülke İngiltere'ye uçuşlarını durdurdu.

Kanada’nın Ontario eyaletinde 2 kişide, İngiltere’de ortaya çıkan Covid-19 mutasyonu görüldü.

SEYAHAT GEÇMİŞLERİ YOK

İngiltere’de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs mutasyonu Kanada’ya da sıçradı. Kanada sağlık yetkilileri, Ontario eyaletinde 2 kişide yeni Covid-19 türünün tespit edildiğini açıkladı. Ontario’da Başhekim Yardımcısı Dr. Barbara Yaffe, yeni türün Durham bölgesinde bir çiftte tespit edildiğini ve çiftin bilinen herhangi bir seyahat geçmişi bulunmadığını söyledi. Yaffe, halka mümkün olduğu kadar evde kalmaları ve eyalet çapındaki tedbirler de dahil olmak üzere tüm halk sağlığı tavsiyelerine uymaları çağrısında bulundu.

Kanada Halk Sağlığı Ajansı (PHAC) tarafından yapılan açıklamada ilk verilerin bu türün daha bulaşıcı olabileceğini öne sürdüğü, antikor veya aşı etkinliği üzerinde ise herhangi bir etkisi olup olmadığını anlamak için daha fazla araştırma yapılması gerektiği belirtilerek, "Kanada ve küresel araştırma toplulukları bu mutasyonları aktif olarak değerlendiriyor" ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan, daha hızlı yayılabilen yeni Covid-19 türü, şimdiye kadar Danimarka, Belçika, Japonya, Hollanda, İsrail ve İsveç dahil olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde tespit edildi.

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