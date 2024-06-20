Müttefikleri arasında önceliği Ukrayna'ya veren ABD İsrail'i kayırdı

ABD ve Ukrayna arasında 10 yıllık güvenlik anlaşması imzalandığı bildirildi. ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, anlaşmanın hem NATO'nun güvenliği hem de Ukrayna'nın savunma zemini için önemine vurgu yaptı. Biden, anlaşmayla ilgili konuşmasında, Rusya'ya ait Rusya toprakları dışındaki bazı finansal varlıkların dondurularak bu fonun 50 milyar dolarının Ukrayna lehine kullanılması yönündeki kararı överek, bu şekilde Ukrayna'ya daha fazla yardımcı olabileceklerini belirtti.