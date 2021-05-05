Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Myanmarda darbecileri Fransız şirket finanse ediyor iddiası
AVRUPA

Myanmar’da darbecileri 'Fransız şirket finanse ediyor' iddiası

Fransız petrol şirketi Total'ini Myanmar'da cuntaya finansman sağladığı iddia edildi. Fransız Le Monde gazetesinin haberine göre, Total'in en büyük hissedar olduğu ülkedeki doğal gaz boru hattıyla, gaz satışından elde edilen milyon dolarların, Myanmar hükümetinin aracılığıyla askerler ve cunta tarafından kontrol edilen Myanmar Petrol ve Gaz İşletmesi'ne gidiyor.

Haber Merkezi AA
Myanmar’da darbecileri Fransız şirket finanse ediyor iddiası
Fotoğraf: Arşiv

Fransız basınında, petrol şirketi Total'in Myanmar'da cuntaya finansman sağladığı iddia edildi. Le Monde gazetesinin özel haberinde, Total'in 1998'den bu yana Myanmar kıyılarında gaz sahası işlettiği ve askeri darbenin ardından şirkete yönelik baskıların arttığı aktarıldı.

Total cuntaya para sağlayan hattın en büyük hissedarı

Total'in "Myanmar'daki cuntayı finanse ettiği" öne sürülen haberde, Myanmar hükümetinden sızan bilgi ve belgelere göre, mali sistemin, Yadana sahasını Tayland'a bağlayan 346 kilometrelik deniz altı gaz boru hattı üzerinde kurulduğu, bu boru hattının sahibi olan şirketin en büyük hissedarının Total olduğu kaydedildi.

Haberde, bu boru hattıyla gaz satışından elde edilen milyon dolarların, Myanmar hükümetinin aracılığıyla askerler ve cunta tarafından kontrol edilen Myanmar Petrol ve Gaz İşletmesine (MOGE) gittiği ileri sürüldü.

"Askeri cuntayı finanse etmeye son vermesini istiyoruz"

Le Monde gazetesine konuşan Myanmar'daki Total şirketinin çalışanlarından Allen, "Total'in, askeri cuntayı finanse etmeye son vermesini istiyoruz" dedi.

Haberde, Total'in cuntayı finanse etmesini istemeyen çalışanların Myanmar'da şirkete tepki gösteren harekete katılmak ve gaz üretimini engellemek için işi bırakmak istedikleri belirtildi. Ancak bu çalışanların yöneticileri tarafından uyarıldığı aktarıldı.

"Bedel ödersiniz denilerek tehdit edildik"

Şirketin çalışanlarından Min Thu, "Harekete katılırsak fazla detay vermeden bunun bedelinin ödeyeceğimizi söylediler. Ücretsiz izin talebimizin reddedileceğini ve istifa etmek zorunda kalacağımızı anladık" ifadesini kullandı.

Min Kha da "Sivil harekete katılırsak havalimanında askerler tarafından tutuklanacağımızı söylediler" dedi. Nway Oo, Total şirketinin Myanmar'da çıkar sağladığını ifade ederek, "Şirket, sadece kendi işleriyle ilgileniyor. Ne demokrasi ne de askeri cunta karşıtıdır" şeklinde konuştu.

Haberde, Myanmar'daki Total şirketinde 300 kişinin çalıştığı ancak az sayıda kişinin şirketten istifa ettiği belirtildi. Total'in CEO'su Patrick Pouyanne ise Myanmar devletine karşı sorumluluklarını yerine getirmek için burada bulunduklarını savundu.

Darbe planına Fransa da ortak: Kaosa sürükleme planlarının ayrıntıları belli oldu
DÜNYA
Darbe planına Fransa da ortak: Kaosa sürükleme planlarının ayrıntıları belli oldu

Myanmar'da askeri darbe: Ölü sayısı 714'e çıktı altı kişiye idam cezası verildi
DÜNYA
Myanmar'da askeri darbe: Ölü sayısı 714'e çıktı altı kişiye idam cezası verildi
Abone Ol Google News
Maske çıkınca gerçek ortaya çıktı

Maske çıkınca
gerçek ortaya çıktı

Göçmen kaçakçılarının oyunu pasaport polisine takıldı.
O linke tıklamayın

O linke tıklamayın

​Sahte emekli bayram ikramiyesi SMS'lerine dikkat!
Darbeden korkmadık Aykuttan mı korkacağız?

​Bülent Turan'dan CHP'li Erdoğdu'ya sert tepki.

Bakan Koca, aşı anlaşmalarının detaylarını açıkladı.
Hobisi servete dönüştü

Hobisi servete dönüştü

Hepsi 900 bin TL değerinde.

İlk sondajını Sakarya Gaz Sahası'nda yapacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı.
İstanbul'daki finale<br> kaç seyirci alınacak?

İstanbul'daki finale
kaç seyirci alınacak?

​Şampiyonlar Ligi finali için UEFA'dan açıklama.

​Hac ibadetiyle ilgili flaş iddia

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.