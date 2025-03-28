Myanmar'daki depremlerde bilanço artıyor: Can kaybı 30'a yükseldi

Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) yapılan açıklamada, Myanmar'da meydana gelen şiddetli depreme yanıt olarak acil durum yönetim sisteminin aktifleştirildiği ve gerekli tıbbi malzemeleri hazırlamak üzere Dubai'deki lojistik merkezinin harekete geçirildiği ifade edildi. DSÖ Sözcüsü Margaret Harris basın toplantısında yaptığı açıklamada, deprem müdahalesini Cenevre'deki genel merkezden koordine ettiklerini söyledi. Harris, "Lojistik merkezimizi harekete geçirdik. Çünkü ilgilenilmesi gereken çok sayıda yaralanma vakası olacağını tahmin ediyoruz" dedi.