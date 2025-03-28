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Myanmar'daki depremlerde bilanço artıyor: Can kaybı 30'a yükseldi

Myanmar'daki depremlerde bilanço artıyor: Can kaybı 30'a yükseldi

17:1728/03/2025, Cuma
IHA
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Myanmar'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Myanmar'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremlerle sarsılan Myanmar'da bilanço da artıyor. Başkent Naypyidaw'da sağlık yetkilileri 20 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Mandalay kentinde bir caminin çökmesi sonucu yaşanan 10 can kaybıyla birlikte depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 30'a yükseldiği bildirildi.

Myanmar'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Dubai'deki lojistik merkezini harekete geçirdi.

Myanmar'da meydana gelen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremlerde can kaybı artıyor. Myanmar'ın başkenti Naypyidaw'da sağlık yetkilileri 20 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Mandalay kentinde bir caminin çökmesi sonucu yaşanan 10 can kaybıyla birlikte depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi.

DSÖ, Dubai'deki lojistik merkezini harekete geçirdi

Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) yapılan açıklamada, Myanmar'da meydana gelen şiddetli depreme yanıt olarak acil durum yönetim sisteminin aktifleştirildiği ve gerekli tıbbi malzemeleri hazırlamak üzere Dubai'deki lojistik merkezinin harekete geçirildiği ifade edildi. DSÖ Sözcüsü Margaret Harris basın toplantısında yaptığı açıklamada, deprem müdahalesini Cenevre'deki genel merkezden koordine ettiklerini söyledi. Harris, "Lojistik merkezimizi harekete geçirdik. Çünkü ilgilenilmesi gereken çok sayıda yaralanma vakası olacağını tahmin ediyoruz" dedi.

6 bölgede OHAL ilan edilmişti

Ülkeyi 2021'deki darbeden bu yana yöneten askeri cunta Mandalay, Sagaing, Bago, Magway bölgeleri ile Shan eyaleti ve başkent Naypyidaw'da acil durum ilan etmiş, uluslararası insani yardım talebinde bulunmuştu.



#Myanmar
#Deprem
#DSÖ

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