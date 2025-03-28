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Myanmar'da 7.7 ve 6.4 büyüklüğünde deprem: Bölgeden ilk görüntüler

Myanmar'da 7.7 ve 6.4 büyüklüğünde deprem: Bölgeden ilk görüntüler

11:4628/03/2025, Cuma
IHA
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ABD Jeoloji Araştırmalar Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Myanmar'ın Sagaing şehrinin 16 kilometre kuzeybatısında yerel saatle 12.50 sıralarında 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

Myanmar'da 7.7 ve 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremden yaklaşık 12 dakika sonra 6.4 büyüklüğünde artçı sarsıntı yaşandı.

Yerel kaynaklara göre deprem, Myanmar'da yıkıma yol açtı.

Myanmar'ın Ava ve Sagaing bölgesini bağlayan Irrawaddy Nehri üzerindeki köprü çöktü. Arama kurtarma ekipleri deprem bölgesine sevk edildi.


Deprem, Tayland'ın başkenti Bangkok ve Çin'in Myanmar sınırındaki Yunnan ve Shaanxi eyaletlerinde de hissedildi.

#Myanmar
#Sagaing
#Deprem

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