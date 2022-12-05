Dünya Myanmarın soykırımı devam ediyor 13 Arakanlı Müslümanın cesedi bulundu
ASYA

Myanmar'ın soykırımı devam ediyor: 13 Arakanlı Müslüman'ın cesedi bulundu

Özgür Rohingya Koalisyonuna göre Myanmar'da bir köy yolunda 13 Arakanlı Müslüman'ın cesedi bulundu. Özgür Rohingya Koalisyonu koordinatörü Nay San Lwin, yaptığı açıklamada "28 Kasım'da cunta, 54'ü erkek ve 14'ü kadın olmak üzere 68 Arakanlı Müslüman'ı gözaltına aldı. Bence bu 13 kurban o gruptan ve 18 yaşının altında." ifadesini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Myanmarın soykırımı devam ediyor: 13 Arakanlı Müslümanın cesedi bulundu
Arşiv.

Myanmar'da bir köy yolunda 13 Arakanlı Müslüman'ın cesedi bulundu.

Özgür Rohingya Koalisyonu koordinatörü Nay San Lwin, yaptığı açıklamada, Yangon kentindeki Hlegu kasabasında bulunan Tabinshwehti yolunda, 13 Arakanlı Müslüman'ın cesedinin bulunduğunu bildirdi.

Cesetlerin hastaneye götürüldüğünü belirten Lwin, insan hakları savunucularının hastaneyi ziyaret ettiğini, cesetlerin yüzlerinde ve vücutlarının diğer kısımlarında yara izleri bulunduğunu aktardı.

Lwin, "28 Kasım'da cunta, 54'ü erkek ve 14'ü kadın olmak üzere 68 Arakanlı Müslüman'ı gözaltına aldı. Bence bu 13 kurban o gruptan ve 18 yaşının altında." ifadesini kullandı.

Yerel basında yer alan haberlere göre de bölgeden kaçmak isteyen Arakanlı Müslümanlar, araç ile taşınırken oksijen yetersizliğinden hayatını kaybetti.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Arşiv.
Arşiv.
  • Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

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Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bini geçti.

Arşiv.
Arşiv.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

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