Nasır Hastanesi'nden ceset fışkırıyor

İsrail ordusunun çekildiği Gazze'nin güneyindeki Nasır Hastanesi'nde toplu mezara gömülmüş 190 cenaze çıkarıldı. İşgalcilerin çekilmesinden sonra bölgede arama başlatan Sivil Savunma Müdürlüğü, toplu mezarda aramaların sürdüğünü ve naaş sayısının artabileceğini bildirdi. Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 2 bin kişiden haber alınamadığını aktardı. Çıkarılan cesetler teşhis için hastanelere taşındı. Öte yandan, İsrail ordusunun Nasır Hastanesi'nde toplu mezarlara 700 ceset gömdüğü tahmin ediliyor.
Arşiv.
#Gazze
#Soykırım
#İsrail
7 dakika önce