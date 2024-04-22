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Dünya

Nasır Hastanesi'nden ceset fışkırıyor

Gazze’de Sivil Savunma Kurumu ekipleri, İsrail ordusunun Han Yunus kentinde katlettiği Filistinlilerin çürümüş ve parçalanmış cesetlerini enkaz altından çıkarmaya devam ediyor. Son 24 saatte Nasır Hastanesi’nde farklı yaş gruplarından 190 kişinin cenazesine ulaşıldı. Hastanedeki toplu mezarda 700 ceset olduğu tahmin ediliyor.

04:00 - 22/04/2024 Pazartesi
Güncelleme: 02:19 - 22/04/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İsrail ordusunun çekildiği Gazze'nin güneyindeki Nasır Hastanesi'nde toplu mezara gömülmüş 190 cenaze çıkarıldı. İşgalcilerin çekilmesinden sonra bölgede arama başlatan Sivil Savunma Müdürlüğü, toplu mezarda aramaların sürdüğünü ve naaş sayısının artabileceğini bildirdi. Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 2 bin kişiden haber alınamadığını aktardı. Çıkarılan cesetler teşhis için hastanelere taşındı. Öte yandan, İsrail ordusunun Nasır Hastanesi'nde toplu mezarlara 700 ceset gömdüğü tahmin ediliyor.



#Gazze
#Soykırım
#İsrail
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