Nasır Hastanesi'nden ceset fışkırıyor

ABD'de, İsrail’in Gazze’deki soykırımını protesto eden göstericiler bazı şehirlerde hayatı felç etti. San Francisco’da “Dünyayı Gazze için durdurun” yazılı poster taşıyan grup, kentin sembolü sayılan Golden Gate Köprüsü’nü kapatarak trafiği durdurdu. New York’ta ünlü Brooklyn Köprüsü’nde trafik 45 dakika engellendi. Chicago’da da göstericiler O’Hare Uluslararası Havalimanı’na giden üç yolu kapattı.