Dünya NATO üyeliği konusunda Türkiyeyi ikna etmeye çalışan İsveç teröre desteğini sürdürüyor Başkente PKK paçavrası asıldı
AVRUPA

NATO üyeliği konusunda Türkiye'yi ikna etmeye çalışan İsveç teröre desteğini sürdürüyor: Başkente PKK paçavrası asıldı

Türkiye’nin NATO üyeliğine sıcak bakmadığı İsveç'te terör örgütü PKK'ya destek gösterileri devam ediyor. Stockholm'ün en ünlü caddesi Kungsgatan'da bugün dev bir PKK paçavrası asıldı. Polisin gösteriye müdahale etmediği görüldü.

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Elif Karahan Yeni Şafak
NATO üyeliği konusunda Türkiyeyi ikna etmeye çalışan İsveç teröre desteğini sürdürüyor: Başkente PKK paçavrası asıldı
İsveç'te asılan PKK paçavrası.

Terör örgütü PKK'nın, finansörü ve en büyük destekçilerinden biri olan İsveç’in, NATO üyeliğine Türkiye sıcak bakmadığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'ye geleceklermiş, bizi ikna etmeye mi gelecekler... Kusura bakmasınlar. Türkiye'ye yaptırım uygulayanların bir güvenlik örgütüne katılımına biz evet demeyiz." sözleriyle net bir tavır ortaya koydu.

BAŞKENT'TE PKK PAÇAVRASI

İsveç ise bir yandan Türkiye'yi ikna etmeye çalışırken, diğer yandan da teröre desteğini devam ettirdi.

Ülkenin başkenti Stockholm'ün en ünlü caddesi Kungsgatan'da bugün dev bir PKK paçavrası asıldı.

POLİS MÜDAHALESİ OLMADI

Polisin skandal gösteriye müdahale etmediği görüldü.

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