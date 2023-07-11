NATO Zirvesi öncesi Litvanya da güvenlik önlemleri artırıldı

Litvanya da güvenlik önlemleri artırıldı
NATO Zirvesi öncesi Litvanya güvenlik birimleri, AB ülkeleri dışındaki sınırlarda güvenlik önlemlerini artırdı. Baltık Denizi kıyısındaki Rusya toprağı Kaliningrad, 11-12 Temmuz'da zirveye ev sahipliği yapacak Litvanya’nın sınır kenti Pagegiai'den görüntülendi. Pagegiai'yi Rus şehrine bağlayan araç trafiğine kapalı Kraliçe Louise Köprüsü’nde sadece yaya hareketlerine izin veriliyor.
Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yarın başlayacak NATO Zirvesi için Vilnius Havalimanı'na Almanya'ya ait Patriot Hava Savunma Sistemi bataryaları yerleştirildi. İki gün sürecek NATO Zirvesi'nin güvenlik önlemleri çerçevesinde, 3 binden fazla Litvanya askeri de görev yapacak.
Kent ve zirvenin yapılacağı Expo Center'da yoğun güvenlik önlemleri alınırken, kentin hava sahası aralarında Patriot'ların da bulunduğu özel sistemlerle korunuyor.