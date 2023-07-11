NATO Zirvesi öncesi Litvanya da güvenlik önlemleri artırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin düzenleneceği Litvanya’nın başkenti Vilnius'a hareketinden önce Atatürk Havalimanında basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, ''NATO Zirvesi'nde önemli kararlara imza atacağız. Türkiye NATO'nun açık kapı politikasını hep desteklemiş bir ülkedir'' ifadelerini kullandı. '50 yılı aşkın zamandır AB kapısında bekletilen Türkiye var. Türkiye'yi bekleten bu ülkelere buradan sesleniyorum' diyen Erdoğan, ''Türkiye'nin AB'de önünü açın. Finlandiya'nın önünü nasıl açtıysak İsveç'in de önünü açalım. Biz Türkiye'yiz. Zirve marjında yapacağım görüşmelerde bunları da ifade edeceğim'' açıklamasında bulundu.