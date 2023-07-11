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Dünya

NATO Zirvesi öncesi Litvanya da güvenlik önlemleri artırıldı

NATO Zirvesi öncesi Litvanya güvenlik birimleri, AB ülkeleri dışındaki sınırlarda güvenlik önlemlerini artırdı. Baltık Denizi kıyısındaki Rusya toprağı Kaliningrad, 11-12 Temmuz'da zirveye ev sahipliği yapacak Litvanya’nın sınır kenti Pagegiai'den görüntülendi. Pagegiai'yi Rus şehrine bağlayan araç trafiğine kapalı Kraliçe Louise Köprüsü’nde sadece yaya hareketlerine izin veriliyor.

11:09 . 11/07/2023 Salı
AA
Litvanya da güvenlik önlemleri artırıldı

Litvanya da güvenlik önlemleri artırıldı

NATO Zirvesi öncesi Litvanya güvenlik birimleri, AB ülkeleri dışındaki sınırlarda güvenlik önlemlerini artırdı. Baltık Denizi kıyısındaki Rusya toprağı Kaliningrad, 11-12 Temmuz'da zirveye ev sahipliği yapacak Litvanya’nın sınır kenti Pagegiai'den görüntülendi. Pagegiai'yi Rus şehrine bağlayan araç trafiğine kapalı Kraliçe Louise Köprüsü’nde sadece yaya hareketlerine izin veriliyor.


Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yarın başlayacak NATO Zirvesi için Vilnius Havalimanı'na Almanya'ya ait Patriot Hava Savunma Sistemi bataryaları yerleştirildi. İki gün sürecek NATO Zirvesi'nin güvenlik önlemleri çerçevesinde, 3 binden fazla Litvanya askeri de görev yapacak.

Kent ve zirvenin yapılacağı Expo Center'da yoğun güvenlik önlemleri alınırken, kentin hava sahası aralarında Patriot'ların da bulunduğu özel sistemlerle korunuyor.


Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin AB'de önünü açın biz de NATO'da İsveç'in önünü açalım
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin AB'de önünü açın biz de NATO'da İsveç'in önünü açalım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin düzenleneceği Litvanya’nın başkenti Vilnius'a hareketinden önce Atatürk Havalimanında basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, ''NATO Zirvesi'nde önemli kararlara imza atacağız. Türkiye NATO'nun açık kapı politikasını hep desteklemiş bir ülkedir'' ifadelerini kullandı. '50 yılı aşkın zamandır AB kapısında bekletilen Türkiye var. Türkiye'yi bekleten bu ülkelere buradan sesleniyorum' diyen Erdoğan, ''Türkiye'nin AB'de önünü açın. Finlandiya'nın önünü nasıl açtıysak İsveç'in de önünü açalım. Biz Türkiye'yiz. Zirve marjında yapacağım görüşmelerde bunları da ifade edeceğim'' açıklamasında bulundu.


#NATO zirvesi
#güvenlik
#Litvanya
#Vilnius
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